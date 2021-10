Minecraft : Un joueur a recréé Rivendell (Fondcombe) du Seigneur des Anneaux

PC Édition Standard → 17,5 € au lieu de 23,95 €, soit 27 % de réduction. Windows 10 Edition → 5,35 € au lieu de 27 €, soit 80 % de réduction.

Xbox One Édition Standard → 15,99 € au lieu de 23,95 €, soit 33 % de réduction.

PlayStation 4 Carte PSN 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Cette fois-ci, c'est au tour dud'entrer dans le monde cubique qu'est. Un joueur du jeu dea en effet décidé de reproduire l'une des vallées fictives appartenant au monde de J. R. R. Tolkien avec Rivendell, connue sous le nom de Fondcombe en français.Faisant partie des Monts Brumeux où réside un groupe d'Elfes sous l'autorité d'Elrond,, le créateur de cette reproduction, a déclaré sur le forum Reddit avoir utilisé WorldEdit ainsi que VoxelSniper et une bonne dose d'habilité pour parvenir à ses fins. Il lui aura fallu en tout et pour tout pas moins de 4 semaines pour reproduite Rivendell, et même si nous pouvons constater qu'il n'a pas lésiné sur les copier/coller en ce qui concerne le côté végétal, avec notamment les arbres, le travail accompli est assez impressionnant.Pour la petite histoire, 1nsinuating fait partie d'un groupe de construction appelé. Il contribue notamment sur le travail de certains DLC qui sont disponibles via la boutique officiel de Minecraft.Si vous ne possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :