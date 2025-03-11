Minecraft s'offre une collaboration inattendue avec une marque de chaussures

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 mars 2025 à 16h20
À l'approche de la sortie du film, les campagnes promotionnelles et les produits dérivés se multiplient pour Minecraft. Le dernier exemple en date devrait ravir les amateurs de confort et de Jibbitz.
Minecraft s'offre une collaboration inattendue avec une marque de chaussures
Fort de son succès auprès des plus jeunes, Minecraft a déjà été décliné en une multitude de produits dérivés allant des sets LEGO aux peluches en passant par les accessoires NERF, les figurines ou encore les romans. Cependant, l'arrivée en salles de Minecraft Le Film (prévu pour le 2 avril 2025 en France) a poussé de nouvelles marques à imaginer leur produit exclusif aux couleurs de Steve et des habitants de la surface. 

Quand Minecraft rencontre l'univers de Crocs

Crocs fait partie de ces marques insolites qui proposent pour l'occasion un produit aux couleurs de Minecraft. Son modèle le plus répandu, le sabot Clog, est donc décoré d'un paysage cubique rappelant les forêts de la Surface. La paire dans une large sélection de tailles, aussi bien pour les adultes (du 36 au 49) que pour les enfants (du 28 au 35).

Mais la collaboration ne s'arrête pas là. Les personnes qui portent des Crocs peuvent donner un peu plus de personnalité à leur paire en y ajoutant des Jibbitz. Ces petits charmes peuvent être insérés dans les trous des Crocs et ils sont déclinés au gré des tendances et des collections. Avec la collection Minecraft, il est possible de craquer pour des Jibbitz rappelant 3 personnages du film ou pour un pack contenant 5 Jibbitz.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Ce n'est pas la première fois que la marque Crocs propose une collection sur le thème de Minecraft. En 2023, le jeu avait eu droit à sa propre paire, qui n'est plus disponible aujourd'hui dans le commerce. Cette nouvelle collection est donc l'occasion idéale pour inviter votre jeu préféré jusqu'au bout de vos pieds. Si vous souhaitez craquer, sachez que les chaussures et les Jibbitz sont disponibles en France sur le site officiel de Crocs.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Ce nouvel objet Minecraft change totalement notre façon d'explorer le monde
Minecraft 08 juillet 2026

Ce nouvel objet Minecraft change totalement notre façon d'explorer le monde

Après 17 ans d'attente, Minecraft déploie enfin une fonctionnalité réclamée par tous les explorateurs. La dernière mise à jour introduit un moyen de passer la nuit sans perdre son point d'apparition initial, accompagné de nouveaux éléments décoratifs pour vos campements.
Minecraft victime d'un bug mangeur d'objets à cause d'un sac
Minecraft 29 juin 2026

Minecraft victime d'un bug mangeur d'objets à cause d'un sac

Attention si vous jouez à Minecraft. Un bug lié à un objet présent dans le Marketplace a été signalé par de nombreux joueurs et celui-ci peut vous coûter vos ressources les plus précieuses.
Minecraft vous transporte dans un nouveau biome avec sa dernière version
Minecraft 26 juin 2026

Minecraft vous transporte dans un nouveau biome avec sa dernière version

Alors que les cavernes de souffre sont disponibles dès maintenant pour l'ensemble des joueurs, Minecraft annonce déjà les débuts d'un nouveau biome pour la Bedrock Edition.

commentaire (0)