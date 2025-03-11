Minecraft s'offre une collaboration inattendue avec une marque de chaussures

À l'approche de la sortie du film, les campagnes promotionnelles et les produits dérivés se multiplient pour Minecraft. Le dernier exemple en date devrait ravir les amateurs de confort et de Jibbitz.
Fort de son succès auprès des plus jeunes, Minecraft
a déjà été décliné en une multitude de produits dérivés allant des sets LEGO aux peluches en passant par les accessoires NERF, les figurines ou encore les romans. Cependant, l'arrivée en salles de Minecraft Le Film (prévu pour le 2 avril 2025 en France) a poussé de nouvelles marques à imaginer leur produit exclusif aux couleurs de Steve et des habitants de la surface.
Quand Minecraft rencontre l'univers de Crocs
Crocs fait partie de ces marques insolites qui proposent pour l'occasion un produit aux couleurs de Minecraft. Son modèle le plus répandu, le sabot Clog, est donc décoré d'un paysage cubique
rappelant les forêts de la Surface. La paire dans une large sélection de tailles, aussi bien pour les adultes (du 36 au 49) que pour les enfants (du 28 au 35).
Mais la collaboration ne s'arrête pas là. Les personnes qui portent des Crocs peuvent donner un peu plus de personnalité à leur paire en y ajoutant des Jibbitz. Ces petits charmes peuvent être insérés dans les trous des Crocs et ils sont déclinés au gré des tendances et des collections. Avec la collection Minecraft, il est possible de craquer pour des Jibbitz rappelant 3 personnages du film ou pour un pack contenant 5 Jibbitz.
Ce n'est pas la première fois que la marque Crocs propose une collection sur le thème de Minecraft
. En 2023, le jeu avait eu droit à sa propre paire, qui n'est plus disponible aujourd'hui dans le commerce. Cette nouvelle collection est donc l'occasion idéale pour inviter votre jeu préféré jusqu'au bout de vos pieds. Si vous souhaitez craquer, sachez que les chaussures et les Jibbitz sont disponibles en France sur le site officiel de Crocs
.
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