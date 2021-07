Minecraft nécessite d'avoir 19 ans en Corée du Sud pour pouvoir y jouer

Pour les joueurs de Corée du Sud, vous devez avoir 19 ans ou plus pour acheter et jouer à l'édition Java de Minecraft.

Toute société de jeux responsable devrait s'adapter aux différents systèmes des différents pays lorsqu'elle effectue un changement de politique et faire des investissements pour protéger ses utilisateurs.

Aujourd'hui en Corée du Sud,. Le titre devient de passer d'une recommandation d'âge de 12 ans et plus à un titre pour adultes.Encore récemment, les joueurs coréens pouvaient contrer cette exigence et utiliser un comptepour se connecter, mais cette façon de faire n'est plus possible, et comme l'a remarqué GamesIndustry.biz , une pétition a déjà été lancée afin de contrer « la loi de fermeture » auprès du bureau présidentiel deCette loi qui estet qui date de 2011 interdit aux enfants de jouer aux jeux vidéo entre des heures bien spécifiques : de minuit jusqu'à 6h du matin. Cela a entrainé des modifications du côté de Microsoft avec, entre autres, le mode de fonctionnement du Xbox Live dans ce pays.À ce jour, la pétition a été signée plus de 15 000 fois, mais Microsoft n'a toujours pas fait de commentaire à ce sujet. En revanche, la société a mis à jour, sur lequel nous pouvons désormais lire :Bien que ce changement de classification d'âge soit due à la loi Cendrillon, selon KoreaHerald , le ministère de l'égalité des sexes et de la famille rejette la responsabilité de cette action sur Microsoft, qui, selon lui, est à l'origine de cette nouvelle classification via sa politique de gestion de l'entreprise.Si vous ne possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :