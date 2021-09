Minecraft : Microsoft s'associe avec la Fondation Yves Rocher pour la sensibilisation à la reforestation

1 arbre planté dans Minecraft = 1 arbre planté IRL @microsoftfrance s'associe avec la @FondationYR pour te présenter Minecraft #PlantForLife !

L'objectif : sensibiliser à la protection de la biodiversité, on t'explique comment — Xbox FR (@XboxFR) September 15, 2021

L'écologie est très certainement l'enjeu le plus important et le plus préoccupant de ces dernières années. Malgré la bonne volonté de certains, il reste encore une bonne partie de la population qui reste assez insensible vis-à-vis de ce sujet, qui est pourtant vital pour la survie de l'être humain et de toutes les autres espèces. De ce fait,. Un arbre planté dans Minecraft équivaut à un arbre planté véritablement dans la vraie vie par la Fondation Yves Rocher.Si vous désirez participer, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit en effet de, que ce soit sur les versions Windows 10, Java, ou Pocket Edition, d'entrer « Plant for Life » comme nom de serveur puis son adresse qui est la suivante :. Une fois cette manipulation effectuée, vous accéderez au lobby de l'événement.Même si le but premier est la sensibilisation à la reforestation,ont prévu plusieurs minis-jeux sur le serveur, mais vous pouvez également admirer les différentes créations des joueurs. Pour plus de détails, vous pouvez consulter directement le site de la Fondation Yves Rocher juste ici Si vous ne possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :