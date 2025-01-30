Minecraft : Les lucioles de retour, mais avec un twist

À l'origine, les lucioles devaient être intégrées dans Minecraft en 2022 avant d'être annulées. Aujourd'hui, les insectes lumineux sont bien présents dans le ciel nocturne.
Il y a quelques années, Mojang avait évoqué la possibilité d'ajouter dans la Wild Update de Minecraft
un insecte lumineux très présent lors des nuits d'été : la luciole. Cependant, l'arrivée des lucioles a été annulée suite à des réclamations de joueurs. En effet, les insectes devaient servir de nourriture pour les grenouilles. Or, celles-ci sont en réalité nocives pour les batraciens. Près de 3 ans après cette annulation, les lucioles font à nouveau parler d'elles dans Minecraft.
Des lucioles visibles dans Minecraft de jour comme de nuit
Déjà disponibles dans la Java Edition de Minecraft
en activant les snapshots dans le Minecraft Launcher, les lucioles viennent apporter une élégante touche lumineuse dans les différents biomes. Pour augmenter vos chances de rencontrer ces insectes lumineux, dirigez-vous vers les marais et les points d'eau
. Vous pourrez apercevoir de petits points lumineux danser. Même s'ils rendent la nuit plus belle, les joueurs peuvent les voir en plein jour.
Cependant, une grande différence sépare cette nouvelle version des lucioles de celle prévue en 2022. Les insectes lumineux appartiennent à un bloc
et ne sont pas des mobs à part entière. Toutefois, ce détail fait que les blocs lucioles peuvent être ramassés. D'ailleurs, il est possible de les enterrer pour créer un effet étoilé sur le sol. Toutefois, d'autres options de personnalisation liées au bloc luciole devraient arriver plus tard dans l'année.
L'arrivée du bloc luciole dans Minecraft marque également le début d'autres nouveautés comme les vaches chaudes et les vaches froides, de nouveaux effets sonores dans les biomes désertiques ainsi qu'un nouveau buisson décoratif.
De quoi amener plus de vie et de possibilités dans Minecraft, d'autant que ces éléments seront accessibles à tous dans le courant de l'année.
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