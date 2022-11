Minecraft : Le verre, comment en fabriquer ?

Fabriquer du verre sur Minecraft

PC Édition Java → 24,99 € au lieu de 29,99 €, soit 17 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 9,99 € au lieu de 19,99 €, soit 50 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sur, les joueurs et les joueuses devront et pourront fabriquer de nombreux items et matériaux. Parmi eux, lequi est assez facile à fabriquer. Néanmoins, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez découvrir les étapes à réaliser pour, dans ce qui suit.Leest très certainement l'une des ressources les plus simples à fabriquer sur. Avant toute chose, notons qu'il vous faudra impérativement posséder un four. Si vous ne connaissez pas la recette du four, mettez-vous en quête de pierre et placez-les sur un établi comme présenté ci-dessous.Maintenant que vous avez un four, il ne vous reste plus qu'à aller chercher du charbon et du sable. Si jamais vous ne savez pas comment faire, nous vous expliquons où trouver des minerais de charbon dans un guide dédié. À ce sujet, notons tout de suite que vous pouvez tout à fait remplacer le charbon par du charbon de bois. Vous devriez normalement trouver du sable assez facilement : il s'agit de blocs blancs, positionnés tout autour des points d'eau.Une fois que vous avez du sable et du charbon (ou charbon de bois) dans votre inventaire, interagissez avec votre four et placez lesdites ressources comme indiqué sur l'image ci-dessous. Au bout de quelques secondes, vous pourrez récupérer du(transparent). Il s'agit d'un matériau qui peut vous être utile pour décorer votre maison ou bien pour confectionner des items bien précis (fiole, vitre, etc.).Maintenant que vous savez comment fabriquer du, sur, il ne vous reste plus qu'à réitérer l'opération autant de fois que nécessaire. Remarquons, pour finir, que vous ne pouvez pas récupérer un bloc demal placé. Celui-ci se brisera au contact de n'importe quel outil.Pour rappel,est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu. La version preview du soft est dans le Xbox Game Pass. Plusieurs guides au sujet du jeu de Mojang Studios sont disponibles dans nos colonnes. Si vous désirez vous procurer, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur différentes plateformes :