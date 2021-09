Minecraft : Le Snapshot expérimental 7 de la version 1.18 est disponible

PC Édition Standard → 17,5 € au lieu de 23,95 €, soit 27 % de réduction. Windows 10 Edition → 5,35 € au lieu de 9,99 €, soit 46 % de réduction.

Annoncé comme étant, le titre dea accueilli le 7e depuis peu, ce dernier n'apportant que de faibles changements.Désormais, les grottes dites « spaghettis » peuvent se générer à n'importe quelle hauteur et ne sont plus contraintes à ne pas dépasser une limite maximale de 130 blocs de haut. Cela signifie qu'elles peuvent se trouver aux pics de certaines montagnes. Elles se reconnaissent grâce à leurs différentes fissures et à leur minuscule ouverture.Par ailleurs,puisqu'elles ne subissent plus de dégâts dits temporels lorsque les joueurs planent avec ces dernières. Seules les fusées peuvent être endommagées, ce qui signifie qu'il n'y a plus besoin d'avoir en sa possession des enchantements de réparation. Toujours concernant les Élytres, le boost des fusées a été réduit dans le but de rajouter un peu plus d'équilibre, mais aussi pour éviter à certains joueurs de rencontrer des baisses de framerate.Pour plus de détails, vous pouvez consulter la liste complète de toutes les modifications directement sur le site officiel de Minecraft. D'autre part, si vous désirez tester le Snapshot expérimental 7, sachez qu'il n'est compatible avec aucune autre version ou snapshot précédent. De ce fait, les mondes créés en version 1.17.1 ou avant ne peuvent être lancés avec ce dernier.