Minecraft : Le Snapshot expérimental 5 de la version 1.18 est disponible

Depuis ce mercredi 25 août, a déployé. Bien qu'ils ne soient pas définitifs à ce stade, les véritables Snapshots arriveront au mois de septembre. De ce fait, celui-ci amène certaines modifications, et notamment en ce qui concerne les montagnes. Désormais, elles sont dotées, dans certaines zones, de grands pics dentés, et leur hauteur moyenne s'adapte à ces derniers. Cela signifie que si l'une d'elles est trop haute, un plateau sera généré automatiquement. Par ailleurs, leur hauteur est limitée à la couche 260 afin de permettre aux joueurs de faire des constructions au-dessus. Malgré le Snapshot 4, les rivières subissent encore quelques changements qui concernent cette fois-ci leur profondeur et l'inclinaison de leurs berges. Pour ce qui est du niveau de la surface en général, les petits lacs ne se génèrent plus dans les biomes arides et chauds, leur nombre a été réduit. D'autre part, les sources d'eau peuvent désormais se former davantage dans d'autres blocs comme la neige ou la terre, favorisant la formation de petits ruisseaux. Depuis l'apparition de ces Snapshots expérimentaux de la version 1.18, nous pouvons observer que. À l'heure actuelle, le studio se focalise davantage sur les aspects naturels et délaisse quelque peu tout ce qui concerne les mobs. Vous pouvez consulter la liste complète de toutes les modifications directement sur le site officiel de. D'autre part, si vous désirez tester le Snapshot 5, sachez qu'il n'est compatible avec aucune autre version ou snapshot précédent. De ce fait, les mondes créés en version 1.17.1 ou avant ne peuvent être lancés avec ce dernier.