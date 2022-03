Minecraft : Le Ray Tracing, bientôt disponible sur Xbox Series ?

Minecraft with raytracing on Xbox? The latest Minecraft Preview is optimized for Xbox Series S / X and has early raytracing support 👀 pic.twitter.com/cqH0cuGbtS — Tom Warren (@tomwarren) March 28, 2022

Minecraft. Le titre de Mojang Studios n'est plus à présenter tant il fait très souvent parler de lui et tant ses serveurs ne désemplissent pas. Aujourd'hui, le titre se retrouve, de nouveau, au cœur de l'actualité alors queLe Ray Tracing est disponible depuis un moment sur la version PC de Minecraft. Depuis cela, les joueurs et les joueuses étant sur Xbox Series attendent avec impatience cette fonctionnalité. Celle-ci pourrait arriver prochainement. En effet, le journaliste de The Verge, Tom Warren, a récemment fait une découverte : via, il a pu se rendre dans les menus du jeu et. Le journaliste a notamment partagé cela dans une vidéo, via son compte Twitter.Pour rappel, Minecraft Preview est une application à part entière qui permet aux développeurs d'implanter de nouvelles fonctionnalités et de les faire tester, afin d'avoir de premiers retours. Ainsi, il se pourrait bien que le Ray Tracing soit actuellement une fonctionnalité sur laquelle les développeurs de Minecraft travaillent.En tout cas, si cela semble être en bonne voie,, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Il convient donc de prendre son mal en patience et attendre une annonce de leur part, pour connaître le fin mot de l'histoire et la probable date d'arrivée du Ray Tracing sur Minecraft, version Xbox Series.