Minecraft : Le PDG de Mojang avoue que le Creeper ne passerait plus aujourd'hui

Symbole absolu de Minecraft depuis plus de quinze ans, le Creeper n'aurait peut-être jamais vu le jour aujourd'hui. Le PDG de Mojang reconnaît que cette créature culte ne passerait sans doute plus les filtres de validation actuels.
Un monstre culte devenu indissociable de Minecraft
Difficile d'imaginer Minecraft sans le son caractéristique du Creeper approchant avant d'exploser
. Introduit en 2011, ce mob vert est devenu l'un des piliers de l'identité du jeu. On le retrouve partout : dans les produits dérivés, les mèmes Internet, et même sur grand écran dans Minecraft, le film. Son design simple et sa mécanique imprévisible en ont fait à la fois un cauchemar pour les joueurs et un symbole de la créativité du titre
.
Mais selon Jens Bergensten, le PDG de Mojang, cette icône du jeu vidéo ne correspond plus vraiment à la philosophie actuelle du studio
. Dans une récente vidéo consacrée au développement du jeu, il a reconnu que le Creeper aurait sans doute été jugé trop problématique aujourd'hui.
Si nous devions suivre les règles que nous avons aujourd'hui, nous n'ajouterions probablement pas le Creeper, car ce serait trop controversé d'avoir un monstre qui apparaît et détruit ce que vous avez construit.
Un monstre dérangeant mais essentiel
Le Creeper a toujours eu cette dualité : à la fois irritant et indispensable. Son apparition soudaine et sa capacité à anéantir des constructions entières créent un sentiment de tension unique. Sans lui, Minecraft perdrait une partie de son imprévisibilité, cet équilibre fragile entre création et destruction qui fait son charme.
Derrière son apparente simplicité, le Creeper est un moteur d'émotions et de récits
. Ses explosions inattendues ont alimenté des milliers de moments cultes sur YouTube, ou même lors de parties entre amis, participant à la popularité planétaire du jeu. Qu'il s'agisse de rires, de cris ou de désespoir, les réactions qu'il provoque sont devenues un véritable carburant pour la communauté.
Un héritage impossible à effacer
Même si Mojang n'introduirait sans doute plus un tel monstre aujourd'hui, le Creeper reste indissociable de Minecraft
. Il incarne la peur, la surprise et l'humour absurde du jeu. Sans lui, Steve serait un visage sans antagoniste, et l'univers cubique perdrait une grande part de son identité. En somme, il est là pour rester, et heureusement… Car malgré les sueurs froides qu'il provoque, le Creeper demeure une légende
, une figure aussi explosive que l'imagination des joueurs de Minecraft.
commentaire (1)
OHLALALA IL APPARAIT POUR DÉTRUIRE LE BIEN D'AUTRUI C'EST MAL !!!!!
Quand Minecraft ça devient trop violent pour toi, ta vie est compliquée, quand-même.
Vous avez remarqué que dans les jeux vidéo, il est souvent question de détruire des trucs ? Et même de TUER des trucs ! Depuis Space Invaders, ce jeu spéciste et xénophobe où on génocide des migrants, Pac-Man, ce jeu raciste où on se fait agresser par des fantômes de toutes les couleurs, Super Mario Bros., ce jeu carniste et sexiste où on tue des tortues pour sauver des demoiselles en détresse (et en plus, c'est bien connu, il fait l'apologie de la consommation de stupéfiants), Tétris, cette infâme propagande communiste où vous incarnez un pauvre prolétaire condamné à empiler des briques qui s'autodétruisent en boucle dans un travail répétitif et aliénant dans l'unique but de financer le programme spatial de la Mère Patrie, ...
Si tu veux jouer à un jeu qui contient rien qui essaie de te faire perdre, alors arrête de jouer. Parce que mêmes dans un jeu de cartes on n'est pas obligé de gagner à tous les coups.
Cette génération de fragiles qui se sent offensée quand elle gagne pas. Vous avez trois ans ? :D
C'est pas facile tous les jours d'être Woke, hein ? XD