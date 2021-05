Minecraft : Le papier, comment le fabriquer et en avoir ?

Comment voir du papier dans Minecraft ?

Le fabriquer

L'exploration

Épave de Navire Coffre de la réserve Chance d'avoir du papier → 49,4 % Quantité → 1-12 Coffre à carte Chance d'avoir du papier → 89,4 % Quantité → 1-10

Village Chance d'avoir du papier → 61,2 % Quantité → 1-5

Fort Chance d'avoir du papier → 89,2 % (88,3 pour la version Bedrock) Quantité → 2-7



Liste des objets fabricables avec le papier

Carte

Carte vierge

Fusée de feu d'artifice

Livre

Motif de bannière Creeper Crâne Symbole

Table de cartographie

est l'une des nombreuses ressources deque les joueurs utilisent depuis déjà un bout de temps. Néanmoins, celles et ceux ayant laissé le sandbox de côté ou tout simplement les nouveaux utilisateurs ne savent peut-être pas ou plus comment. Sachez qu'il est possible d'en avoir en explorant le gigantesque monde ouvert dans lequel vous vous trouvez, ou tout simplement en le craftant.Comme nous vous le disions ci-dessus, il est possible de. Pour cela, rien de plus simple, puisqu'en plus d'un établi, il est nécessaire d'avoir trois unités de(sugar cane en version anglaise). Il ne s'agit pas de l'élément le plus rare du jeu, étant donné que nous en trouvons très souvent à proximité des points d'eau. Vous pouvez d'ailleurs facilement les cultiver, en les plantant toujours sur un bloc qui touche l'eau.Lorsque vous avez trois unités de canne à sucre, ouvrez l'établi et placez de manière à remplir les cases du bas, comme le montre l'image ci-dessous :De cette façon, vous obtiendrezEn effet, en plus de fabriquer le, vous allez pouvoir en trouver dans des coffres en explorant le monde de. Que ce soit dans les forts ou encore les villages, certains coffres, avec de la chance, dropperont du papier, selon les statistiques suivantes :Bien évidemment, si nous pouvons, ce n'est pas pour rien. Il existe de nombreux objets qui peuvent être craftés avec du, certains étant plus utiles que d'autres. Voici la lice complète :