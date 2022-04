Minecraft : Le mode RiverCraft permet d'enseigner les effets du changement climatique

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les jeux vidéo ne sont pas que du simple divertissement. Un grand nombre d'entre eux permettent d'apprendre différents éléments de la vie courante ou passée. Dans ce sens, par exemple, le Discovery Tour d'Assassin's Creed Origins a pour vocation de faire connaître l'histoire de l'Égypte aux joueurs et aux joueuses. Et il existe un jeu qui va encore plus loin et qui est probablement encoreEn 2016, Minecraft: Education Edition s'est rendu disponible en France. Il s'agit d'une version du jeu pensée pour le monde de l'éducation et qui a pour vocation d'être un outil pédagogique. Ainsi, à travers le titre, il est possible de sensibiliser les jeunes à de nombreuses questions sociétales ou bien de leur transmettre des savoirs, dans différents domaines : informatique, art et design, mathématiques, langues, etc.Récemment, Nommé « RiverCraft » , il est conçu pour apprendre aux élèves et étudiants l'impact des inondations, causées par le réchauffement climatique, sur certaines villes, notamment celle de Preston.Grâce à ce mode, les étudiants peuvent construire leurs propres défenses contre les inondations, via la partie dite « Managing Flooding ». La seconde étape, appelée « Flood Prévention », consistant à inonder la zone, pour mesure l'effet des défenses préalablement installées. Finalement, grâce à la partie « Our Local Environment », ils mènent une enquête écologique pour localiser et enregistrer les espèces sauvages locales.Il y a fort à parier que Minecraft: Education Edition accueille, dans un futur plus ou moins proche, de nouveaux modes de jeu permettant d'inculquer un savoir aux jeunes ou bien les sensibiliser sur une problématique bien précise.