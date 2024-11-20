Minecraft : Le film s'offre un nouveau trailer

Un nouveau trailer présentant le film Minecraft a été dévoilé, il y a très peu de temps.

Un nouveau trailer pour le film Minecraft

PC Édition Standard → 16,39 € au lieu de 30 €, soit 45 % de réduction. Windows 10 Edition → 18,49 € au lieu de 27 €, soit 32 % de réduction.

Xbox One Édition Standard → 12,5 € au lieu de 20 €, soit 37 % de réduction.

PlayStation 4 Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà, le fameux jeu de Mojang Studios,, va avoir le droit à une adaptation cinématographique, qui devrait sortir dans les salles obscures au cours de l'année 2025. Il y a peu de temps,, qui est, pour rappel, réalisée par Jared Hess. Nous y voyons notamment les protagonistes, à savoir Garrett, Henry, Nathalie, Dawn et Steve, arriver dans « l'Overworld », un monde fait de blocs et peuplé de nombreuses créatures (piglins, squelettes, zombies, loups, etc.).Pour rappel, le casting du film Minecraft est le suivant : Jack Black (Rock Academy, Jumanji : Bienvenue dans la Jungle) incarne Steve tandis que Jason Momoa (Aquaman, Game of Thrones) joue Garett Garrison. Emma Myers (Mercredi, Meurtre mode d'emploi) prête ses traits à Nathalie et Sebastian Eugene Hensen (Histoire de Lisey) est Henry. L'actrice Danielle Brooks (Orange is the New Black) joue, quant à elle, Dawn. D'après les informations partagées, le film Minecraft arrive dans les cinémas au début du mois d'avril 2025.Le jeuest disponible sur la plupart des plateformes. Si vous ne possédez pas encore le titre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :