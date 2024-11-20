Minecraft : Le film s'offre un nouveau trailer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 novembre 2024 à 11h58
Un nouveau trailer présentant le film Minecraft a été dévoilé, il y a très peu de temps.
Minecraft : Le film s'offre un nouveau trailer
Comme vous le savez probablement déjà, le fameux jeu de Mojang Studios, Minecraft, va avoir le droit à une adaptation cinématographique, qui devrait sortir dans les salles obscures au cours de l'année 2025. Il y a peu de temps, un nouveau trailer a été partagé.

Un nouveau trailer pour le film Minecraft

Ce nouveau trailer pour le film Minecraft, qui dure un peu plus de deux minutes, contextualise davantage l'histoire de cette adaptation cinématographique, qui est, pour rappel, réalisée par Jared Hess. Nous y voyons notamment les protagonistes, à savoir Garrett, Henry, Nathalie, Dawn et Steve, arriver dans « l'Overworld », un monde fait de blocs et peuplé de nombreuses créatures (piglins, squelettes, zombies, loups, etc.). 

Miniature vidéo

Pour rappel, le casting du film Minecraft est le suivant : Jack Black (Rock Academy, Jumanji : Bienvenue dans la Jungle) incarne Steve tandis que Jason Momoa (Aquaman, Game of Thrones) joue Garett Garrison. Emma Myers (Mercredi, Meurtre mode d'emploi) prête ses traits à Nathalie et Sebastian Eugene Hensen (Histoire de Lisey) est Henry. L'actrice Danielle Brooks (Orange is the New Black) joue, quant à elle, Dawn. D'après les informations partagées, le film Minecraft arrive dans les cinémas au début du mois d'avril 2025.

Le jeu Minecraft est disponible sur la plupart des plateformes. Si vous ne possédez pas encore le titre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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