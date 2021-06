Minecraft : Le cuivre, comment l'obtenir ?

Le cuivre dans Minecraft

En perpétuelle évolution depuis son lancement,accueille très souvent du nouveau contenu, dans le but d'augmenter les possibilités pour les joueurs. En juin 2021, Mojang Studios a rendu disponible un nouveau minerai,, par le biais de la mise à jour 1.17 Caves & Cliffs. Si vous ne savez pasou comment le transformer, nous vous donnons toutes les clés pour que vous ne soyez plus perdu.Il faut savoir que, et sa variante le, est un minerai rare, sur lequel il est assez facile de tomber, lorsque nous savons où chercher. Dans un premier temps, avant de partir en quête du cuivre, il faut, au moins, être équipé d'une pioche en pierre ou mieux, c'est-à-dire en fer, en diamant ou en Netherite, sachant que cette dernière est la plus efficace. Quoi qu'il en soit, il vous faudra entre 1,15 seconde pour la pioche en pierre et 0,5 seconde pour la pioche en Netherite afin de récolter le bloc, sans enchantement.Une fois équipé, vous allez pouvoir partir à la rechercheà peu près partout dans le monde, puisqu'il se trouve entre les couches 0 et 63. Notez qu'il apparaît sous forme de filon, ce qui veut dire qu'il faudra creuser tout autour des blocs afin de récupérer toutde la zone.Toutefois, si vous êtes intéressé par la variante, il faudra se rendre exclusivement dans les couches 0 à 16 pour en trouver. Les pioches à utiliser restent cependant les mêmes. Voici la différence entre les deux minerais, avec à droitenormal et à gauche,Une fois que vous aurez des blocs, vous n'avez plus qu'à les mettre dans un fourneau. Un bloc de cuivre correspond à un lingot de cuivre. Ils peuvent ensuite être utilisés pour créer des dalles ou des escaliers, mis aussi du cuivre taillé, lequel va d'ailleurs s'oxyder avec le temps, lui donnant alors différentes teintes. Vous pouvez empêcher cette réaction en le combinant avec de la cire pour en faire un bloc de cuivre ciré.