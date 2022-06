Minecraft : Le bateau de stockage, comme le fabriquer ?

Comment crafter un bateau avec un coffre dans Minecraft ?

Crafter un bateau

Crafter un coffre

Joindre le bateau et le coffre sur l'établi

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

vous permet, dans son mode principal, d'explorer le monde et de récolter moult ressources pour votre base et obtenir de meilleures armes, notamment. Cependant, l'exploration peut vite tourner court, si vous n'avez plus de place dans votre inventaire, lequel est limité par 36 emplacements. Mais grâce à la mise à jour 1.19, publiée en juin 2022, il est possible d'améliorer son espace de stockage lorsque vous partez explorer le monde avec l'ajout d'un tout nouvel objet.Si vous êtes un joueur aguerri de, vous aurez, très probablement, deviné par vous-même quelle est la recette, nommé tout simplement. Si ce n'est pas le cas, nous vous expliquons comment faire, pour que vous ne soyez pas perdu.Dans un premier temps, vous allez, avec six planches de bois (n'importe lesquelles) et former un « U » dans l'établi. Il faudra ensuite, avec huit planches de bois et former un cercle, toujours dans l'établi.Dans un second temps, vous devrez tout simplement, pour obtenir ce moyen de locomotion avec un espace de stockage non négligeable.En bref, voici les étapes :Néanmoins, il est important de savoir que si vous détruisez le, son contenu se retrouvera dans la nature. Vous ne pouvez donc pas casser votre bateau pour traverser une île et le remettre dans l'eau par la suite, sauf s'il est vide. Si ce n'est pas le cas, il faudra le laisser dans l'eau et le vider une fois à côté de votre base.Pour interagir avec, il suffit d'aller dans le bateau et d'appuyer sur la touche d'inventaire pour accéder au coffre et gérer les matériaux qui y sont stockés. Sa capacité est celle d'un coffre standard, soit 27 emplacements.