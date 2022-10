Minecraft : La snapshot 22w42a introduit, déjà, les chameaux/dromadaires

La snapshot 22w42a ajoute les chameaux/dromadaires

Les dromadaires ne spawnent que dans les villages désertiques.

Il est possible de mettre une selle pour monter dessus (deux joueurs maximum).

Les dromadaires sont de grands mobs, et la plupart des créatures ne pourront pas vous atteindre en étant sur leur dos.

S'ils sont très gracieux, les dromadaires n'en font qu'à leur tête et décideront de faire des pauses n'importe quand.

Il est possible de sauter par-dessus des barricades, mais aussi sprinter.

D'ici quelques mois, en 2023, probablement durant l'été, Minecraft accueillera une mise à jour majeure, implantant de nouveaux mobs, de nouveaux crafts et une pléthore de possibilités. Parmi eux, nous pouvons retenir les chameaux (ou dromadaires, il semble qu'ils n'aient qu'une bosse) et les créations à partir du bambou, qui est dorénavant une matière utilisable. Sans tarder, Mojang les a déjà introduits via une snapshot.En effet,(et qui n'est pas encore pour la 1.20). Cela va dans le sens du studio qui souhaite augmenter les mises à jour mineures, tout prenant les devants et en testant plusieurs nouveautés qui seront ajoutées à plus long terme. « Cela nous permet d'avoir des fonctionnalités expérimentales disponibles pour les tests, tout en étant en mesure de publier des mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités, des changements et des améliorations, sans avoir à supprimer ces fonctionnalités du jeu d'abord » précise Mojang.C'est donc dans ce sens que. De fait, vous serez en mesure de croiser des dromadaires dans les villages désertiques et les découvrir pour la première fois. Bien évidemment, les informations que vous trouverez ci-dessous sont sujettes à évoluer d'ici à leur arrivée, selon le retour des joueurs, notamment. Ainsi, voici comment fonctionnent les dromadaires dans Minecraft, en l'état.L'autre nouveauté de cetteest l'arrivée de nombreux crafts en lien avec le bambou. Des pièges, portes et bien d'autres choses peuvent maintenant être construits avec cette ressource, tout comme des radeaux. Ils fonctionnent comme les bateaux, mais avec un visuel différent. Vous pouvez retrouver les détails de la snapshot 22w42a sur le site officiel. Sinon, vous pouvez découvrir tout cela par vous-même, via la version Java, en sélectionnant la snapshot en question avant de lancer Minecraft.