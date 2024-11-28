Minecraft : La date de la dernière mise à jour de l'année a été dévoilée

Joueurs de Minecraft, préparez vos machines ! Mojang vient de dévoiler la date et le contenu de l'ultime mise à jour de 2024, The Garden Awakens.
Si 2024 a été une année riche en annonces pour Minecraft
, l'année se prépare à tirer sa révérence pour faire place à 2025. Mais Mojang voulait offrir aux joueurs quelques nouveautés pour patienter jusqu'à l'arrivée du père Noël. Cependant, pas d'ambiance enneigée et de chants au coin du feu au programme. Pour sa dernière mise à jour de l'année, Minecraft vous emmène visiter un étrange jardin, très calme le jour et redouté à la nuit tombée.
Minecraft The Garden Awakens disponible dès le 3 décembre
Comme son nom le laisse supposer, The Garden Awakens introduira un tout nouveau biome : le Pale Garden
. Cependant, ce nouvel environnement a deux visages, comme le laisse sous-entendre le communiqué partagé par Mojang. « Aventurez-vous dans le Pale Garden pendant la journée et vous le trouverez étonnamment calme. Les monstres n'y apparaissent pas, ce qui vous permet de miner en toute tranquillité des troncs de chêne pâle, de la mousse suspendue pâle et des tapis de mousse pâle
».
Mais les nouvelles ressources et la tranquillité apparente du Pale Garden cachent en réalité un nouveau monstre : le Creaking.
Inspiré des films d'horreur et d'autres mécaniques vues dans des jeux comme Five Nights at Freddy's, le Creaking est un monstre rapide et furtif. Dès que vous détournez le regard de sa silhouette, il fonce vers vous à toute vitesse.
Mais si vous le fixez du regard, il restera aussi immobile qu'une statue.
Même si elle est moins importante que la très attendue version 1.22 prévue pour l'été 2025, la mise à jour 1.21.4 est une petite mise à jour et un format que Mojang souhaite développer en attendant l'arrivée de la 1.22. Pour l'heure, The Garden Awakens sera accessible à partir du 3 décembre prochain
sur toutes les versions de Minecraft.
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