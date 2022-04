Minecraft : Jason Momoa devrait jouer dans le film

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le film Minecraft fait parler de lui depuis 2014, mais nous ne savons toujours pas grand-chose à son sujet. Reporté à plusieurs reprises, avec, fût un temps une fenêtre pour cette année 2022, il semblerait peu probable que nous puissions le découvrir dans les salles de cinéma françaises ces prochains mois. Cependant,, puisque selon The Hollywood Reporter , un acteur de renom a été casté,Celui qui a joué dans la série Game of Thrones (Khal Drogo), le super-héros Aquaman ou, plus récemment, dans Dune,. The Hollywood Reporter n'apporte cependant aucune information sur le rôle que tiendra Jason Momoa., le quatrième, après Peter Sollett, Rob McElhenney et Shawn Levy.Concernant le film Minecraft, en 2019, il avait été précisé que l'histoire mettrait en avant une jeune fille et son groupe d'aventuriers, lesquels combattent le terrifiant Ender Dragon, qui s'est lancé dans la destruction de l'Overworld. Concernant Steve Carell, qui avait été choisi comme acteur en 2016, il semblerait que celui-ci ait finalement abandonné, pour cause d'emploi du temps. Espérons en savoir un peu plus sur le film Minecraft d'ici peu de temps.