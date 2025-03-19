Minecraft dévoile par surprise un DLC gratuit dédié à la Nouvelle-Zélande

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 19 mars 2025 à 23h29
Minecraft continue d'étonner sa communauté en lançant, sans crier gare, un tout nouveau DLC gratuit baptisé « Aotearoa New Zealand ». Au programme : exploration, aventures inédites et paysages inspirés des plus beaux lieux de Nouvelle-Zélande.
Minecraft dévoile par surprise un DLC gratuit dédié à la Nouvelle-Zélande

Aotearoa New Zealand, premier DLC « touristique » de Minecraft

Pour célébrer la sortie prochaine du film Minecraft, Mojang Studios a décidé de surprendre ses joueurs avec le lancement inattendu du tout premier DLC inspiré d'une destination réelle : Aotearoa New Zealand. Cette extension gratuite propose aux joueurs de découvrir les paysages époustouflants de la Nouvelle-Zélande, reproduits fidèlement dans le jeu.

Des lieux emblématiques comme les grottes de Waitomo, les plages d'Abel Tasman, l'île de Kapiti, le parc national de Rotorua ou encore le lac Tekapo et Doubtful Sound sont à explorer virtuellement dès maintenant.

Incarnez un cinéaste et réalisez votre propre aventure en Nouvelle-Zélande

Dans cette nouvelle extension, les joueurs incarnent un réalisateur en quête d'inspiration pour son prochain film. Pour cela, ils pourront explorer librement les décors naturels emblématiques de Nouvelle-Zélande, lesquels ont permis de magnifier des œuvres cinématographiques telles que le Seigneur des Anneaux. De nombreux défis variés sont disponibles pour enrichir l'expérience : exploration en kayak, découverte de grottes secrètes, observation de la faune locale, notamment des kiwis australs, ou encore exploration de régions spectaculaires à l'image des célèbres Waitomo Caves ou de l'île de Kapiti.

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Les lieux emblématiques à découvrir dans ce DLC :

Waitomo Caves, célèbres pour leurs grottes illuminées par des vers luisants. La région géothermique de Rotorua, avec ses sources chaudes et geysers naturels. Kapiti Island, sanctuaire de la faune endémique néo-zélandaise. Abel Tasman National Park, connu pour ses plages dorées et ses paysages préservés. Le lac Tekapo et Doubtful Sound, incontournables de l'île du Sud.
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À quelques semaines seulement de la sortie officielle du film Minecraft, ce DLC gratuit dédié à la Nouvelle-Zélande permet à Mojang de renforcer intelligemment l'intérêt autour du long métrage tout en offrant à ses joueurs une expérience inédite. Un choix marketing pertinent, qui pourrait bien donner envie aux joueurs de prolonger leur passion au-delà du jeu.

Disponible dès maintenant gratuitement pour tous les joueurs Minecraft

Le DLC Aotearoa New Zealand est d'ores et déjà disponible gratuitement sur le Minecraft Marketplace pour toutes les plateformes. Les joueurs peuvent donc immédiatement se lancer dans cette aventure exceptionnelle et profiter d'une immersion complète au cœur de l'une des plus belles destinations naturelles du monde.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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