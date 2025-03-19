Minecraft dévoile par surprise un DLC gratuit dédié à la Nouvelle-Zélande

Minecraft continue d'étonner sa communauté en lançant, sans crier gare, un tout nouveau DLC gratuit baptisé « Aotearoa New Zealand ». Au programme : exploration, aventures inédites et paysages inspirés des plus beaux lieux de Nouvelle-Zélande.

Aotearoa New Zealand, premier DLC « touristique » de Minecraft

Incarnez un cinéaste et réalisez votre propre aventure en Nouvelle-Zélande

Les lieux emblématiques à découvrir dans ce DLC :









Disponible dès maintenant gratuitement pour tous les joueurs Minecraft

Pour célébrer la sortie prochaine du film Minecraft, Mojang Studios a décidé de surprendre ses joueurs avec le lancement inattendu du tout premier DLC inspiré d'une destination réelle :. Cette extension gratuite propose aux joueurs de découvrir les paysages époustouflants de la Nouvelle-Zélande, reproduits fidèlement dans le jeu.Des lieux emblématiques comme lessont à explorer virtuellement dès maintenant.Dans cette nouvelle extension, les joueurs incarnent un réalisateur en quête d'inspiration pour son prochain film. Pour cela, ils pourront explorer librement les décors naturels emblématiques de Nouvelle-Zélande, lesquels ont permis de magnifier des œuvres cinématographiques telles que le Seigneur des Anneaux. De nombreux défis variés sont disponibles pour enrichir l'expérience : exploration en kayak, découverte de grottes secrètes, observation de la faune locale, notamment des kiwis australs, ou encore exploration de régions spectaculaires à l'image des célèbres Waitomo Caves ou de l'île de Kapiti., célèbres pour leurs grottes illuminées par des vers luisants. La région géothermique de, avec ses sources chaudes et geysers naturels., sanctuaire de la faune endémique néo-zélandaise., connu pour ses plages dorées et ses paysages préservés. Le lacet, incontournables de l'île du Sud.À quelques semaines seulement de la sortie officielle du film Minecraft, ce DLC gratuit dédié à la Nouvelle-Zélande permet à Mojang de renforcer intelligemment l'intérêt autour du long métrage tout en offrant à ses joueurs une expérience inédite. Un choix marketing pertinent, qui pourrait bien donner envie aux joueurs de prolonger leur passion au-delà du jeu.Le DLCest d'ores et déjà disponible gratuitement sur le Minecraft Marketplace pour toutes les plateformes. Les joueurs peuvent donc immédiatement se lancer dans cette aventure exceptionnelle et profiter d'une immersion complète au cœur de l'une des plus belles destinations naturelles du monde.