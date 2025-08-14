Minecraft corrige enfin un souci très agaçant avec le snapshot 25W33A

Dans l'aperçu de son dernier snapshot, Mojang a annoncé qu'un problème impactant les discussions des joueurs allait être corrigé dans Minecraft, mais aussi que l'End allait devenir un peu plus terrifiant.
Propres à la Java Edition de Minecraft
, les snapshots sont l'occasion de tester les nouvelles fonctionnalités et les correctifs avant qu'ils soient intégrés à la Bedrock Edition. Le 12 août 2025, l'équipe en charge de cette version a publié sur le site officiel du jeu
les notes et ajouts du snapshot 25W33A
. Parmi les améliorations ajoutées figurent un affichage par défaut pour les objets placés sur les étagères, un ajout visuel dans l'End et une sauvegarde temporaire des messages rédigés via le chat du jeu.
Des messages non envoyés enregistrés en brouillon dans Minecraft
Jusqu'à présent, les joueurs qui écrivaient un message dans le chat du jeu avaient la mauvaise surprise de le voir disparaître s'ils étaient interrompus à cause d'une action. Désormais, vos messages non envoyés seront enregistrés comme brouillons si le chat est fermé de force, y compris pour des raisons externes
. Cependant, si le message est effacé de manière volontaire par un joueur, il ne sera pas conservé dans les brouillons.
En complément de cette fonctionnalité, le snapshot permet désormais de placer automatiquement un objet au centre d'un bloc étagère pour faciliter les agencements décoratifs. Une nouvelle interaction a aussi été ajoutée, permettant aux Golems de fer de donner une petite fleur aux Golems de cuivre se trouvant à proximité
. Enfin, si vous vous baladez dans l'End, vous pourrez maintenant apercevoir des flashs lumineux.
La future mise à jour du jeu dévoilée très prochainement
Bien entendu, il faut garder à l'esprit que les versions Snapshot de Minecraft peuvent comporter des bugs.
Cependant, elles sont idéales pour découvrir en avant-première les petits détails qui améliorent l'expérience de jeu. Si vous souhaitez tester le snapshot 25W33A, vous pouvez le télécharger dès maintenant si vous possédez la Java Edition de Minecraft
.
Enfin, les développeurs ont précisé au début des notes du snapshot que « toutes les fonctionnalités de notre troisième mise à jour de jeu de 2025 sont désormais en phase de test
». Ils ont ajouté qu'ils allaient « commencer à travailler sur notre prochaine mise à jour, dont nous sommes impatients de vous parler bientôt
». Alors, restez à l'écoute !
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