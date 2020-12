Changer son skin Minecraft

PC Edition Standard → 19,49 € au lieu de 24 € Windows 10 Edition → 4,49 € au lieu de 10 €

Xbox One Edition Standard → 11,95 € au lieu de 24 €

PlayStation 4 Carte PSN 50 € → 44,99 € au lieu de 50 € Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À l'instar de nombreux autres jeux, il est possible de, et ce assez simplement. Néanmoins, si vous êtes un débutant ou que vous n'avez pas joué depuis quelque temps, nous vous expliquons comment faire pourComme nous vous l'avons dit plus haut, vous n'allez pas avoir de grandes difficultés pour. Tout d'abord, vous allez devoir lancer votre launcher et vous rendre dans la partie « Skins », en toute logique.Sur la partie de gauche se trouve votre skin actif et sur la partie de droite ceux dans votre bibliothèque. Si vous n'en avez pas ajouté par vous-même, vous n'aurez que les deux par défaut, à savoir Alex et Steve.Cependant, si vous souhaitez ajouter un skin à votre bibliothèque, vous allez devoir en trouver un sur l'un des nombreux sites proposant des skins, comme sur https://www.minecraftskins.com/ , par exemple, où la communauté partage ses créations. Vous n'aurez qu'à télécharger les skins qui vous intéressent, puis cliquer sur « Ajouter un skin » via le launcher de Minecraft. Il vous suffit ensuite d'aller chercher le skin que vous venez de télécharger pour l'ajouter à la bibliothèque.Une fois que vous verrez le skin apparaître sur votre personnage, vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Enregistrer et utiliser ». Bien évidemment, vous pourrez supprimer les skins qui ne vous plaisent plus en cliquant sur les trois petits points qui apparaissent en passant la souris dessus.Si vous ne possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :