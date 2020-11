Comment modifier son pseudo dans Minecraft ?

Dans un premier temps, vous allez devoir vous rendre sur le site officiel et vous connecter.

Lorsque cela est fait, allez dans la partie « Profil ». Vous devrez y voir apparaître diverses informations, dont le nom de votre profil, en bas de la page.

Cliquez sur « Modifier » pour choisir un nouveau pseudo. Attention, votre compte doit avoir au moins 30 jours. Si l'opération ne peut pas être effectuée, c'est que le pseudo voulu est déjà choisi par un joueur.

Siest disponible depuis 2009, certaines fonctionnalités ne sont apparues que plus tard. C'est notamment le cas de celle vous permettant de, si celui-ci ne vous convient pas. De ce fait, si vous décidez de retourner sur le sandbox de Mojang après une longue pause et que vous souhaitez, ou qu'il n'est tout simplement plus à votre goût pour n'importe quelle raison, sachez que vous pouvez le modifier très rapidement et très simplement, en quelques clics.Sachez que les étapes sont plutôt simples, et que l'opération ne vous demandera que quelques minutes tout au plus, puisque depuis 2015 et la possibilité de, Mojang n'a cessé de rendre la fonctionnalité plus facile. Voici les étapes à suivre.Une fois le pseudo modifié, vous ne pourrez plus le changer durant 30 jours, mais votre ancien est réservé pendant sept jours, si jamais vous changez d'avis.Enfin, pour terminer, sachez quepour vous en jeu. Que ce soit sur vos serveurs ou ceux des autres, votre inventaire et votre progression seront conservés.Si vous ne possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :