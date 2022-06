Minecraft ajoute un système de signalement de joueurs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Une grande partie de la communauté Minecraft profite des serveurs multijoueur en ligne, créés par la communauté, pour s'adonner à diverses activités, notamment du PvP. Si ces serveurs sont gérés par des administrateurs, lesquels peuvent bannir des joueurs adoptant un comportement inapproprié, il n'était pas réellement possible d'envoyer un rapport pour signaler un joueur.Cela va changer grâce au snapshot 22w24a, d'ores et déjà disponible sur la version Java.. Cela concerne les messages dans le chat de Minecraft, jugés abusifs. Vous pourrez les sélectionner via le menu des interactions sociales (touche P sur PC par défaut). Vous pourrez ensuite mettre en avant les messages que vous souhaitez signaler tout en ayant la possibilité d'ajouter des commentaires supplémentaires, si besoin.Les signalements seront ensuite traités et des sanctions appliquées si les messages sont jugés inappropriés., sur toutes les versions. Pour le reste du snapshot 22w24a, qui corrige essentiellement de nombreux problèmes, notons. Vous pouvez retrouver tous les détails sur le site officiel Minecraft a récemment reçu sa mise à jour majeure annuelle, la Wild Update. Celle-ci apporte une pléthore de nouveautés, au niveau des biomes, des mobs et du crafting. Par exemple, il est désormais possible de croiser des grenouilles, d'explorer le biome de la mangrove ou de créer un bateau avec un coffre.