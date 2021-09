Minecraft accueille le Snapshot expérimental 6 de la version 1.18

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis ce mercredi 1septembre,, et bien qu'il apporte encore certaines modifications dans la génération de terrain, celui-ci se concentre davantage sur la vie marine mais aussi sur le comportement des animaux.Tout d'abord, les montagnes ont encore le droit à quelques changements avec le déplacement des nouveaux biomes montagneux. Ces derniers correspondent davantage au terrain et à la température des montagnes. D'autre part, les biomes « Grove » et « Snowy Slopes » sont moins susceptibles d'apparaître sur les sommets de ces dernières.Concernant, les grottes sous-marines disposent d'aquifères qui sont susceptibles d'être reliés au sous-sol. Cela signifie que les joueurs ont désormais plus de chances de tomber sur de véritables grottes plongées dans l'eau qui mènent à un véritable lieu, et non plus à une impasse. De ce fait, avec ces changements, les grottes situées entre les couches 0 et 40 sous l'eau ont plus de risques d'être inondées, et il se peut qu'un lac souterrain soit connecté à l'une d'elles. Enfin,permet une réduction légère du nombre de sources d'eau qui se génèrent et une augmentation des blocs de magma sous l'eau.Pour finir, les animaux, et plus particulièrement les chevaux, les ânes, et les mules, sont un peu plus dociles et suivent les joueurs qui tiennent dans leur main des carottes dorées, des pommes dorées, ou des pommes dorées enchantées.Vous pouvez consulter la liste complète de toutes les modifications directement sur le site officiel de. D'autre part, si vous désirez tester le Snapshot 6, sachez qu'il n'est compatible avec aucune autre version ou snapshot précédent. De ce fait, les mondes créés en version 1.17.1 ou avant ne peuvent être lancés avec ce dernier.