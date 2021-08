Minecraft accueille le Snapshot 3 de la version 1.18

PC Edition Standard → 18,49 € au lieu de 23,95 €, soit 23 % de réduction. Windows 10 Edition → 5,35 € au lieu de 9,99 €, soit 46 % de réduction.

Xbox One Edition Standard → 15,99 € au lieu de 23,95 €, soit 33 % de réduction.

PlayStation 4 Carte PSN 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après deux premiersexpérimentaux,a déployé le troisième qui permet désormais àde profiter d'unintitulé « Stony Peaks ». Celui-ci est un dérivé de, et remplace la neige et la glace par du gravier et de la roche. Cela signifie que la température y est beaucoup moins froide. Malgré ces changements, les pics des montagnes atteignent toujours les 260 blocs de hauteur afin de permettre aux chèvres de s'y installer et d'y vivre paisiblement. Ces nouveaux biomes « Stony Peaks » ont été introduits de façon à réduire les différences de température. Vous serez donc moins amenés à rencontrer des montagnes neigeuses au milieu des déserts.Par ailleurs, les principales modifications apportées par ceconcernent davantage les autres biomes déjà présents. Par exemple, les Badlands peuvent désormais apparaître dans des zones plates à côté des plateaux, et le sable rouge est généré de façon à atteindre un point un peu plus haut. Les marais ne génèrent plus d'eau suspendue, tandis que les côtes rocheuses se génèrent de façon amoindrie.Bien évidemment, ces Snapshots ne sont qu'expérimentaux, et ce n'est qu'à partir du mois de septembre quepubliera les véritables « instantanées ». Vous pouvez retrouver la liste de tous les changements apportés directement sur le site officiel du jeu.Si vous ne possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :