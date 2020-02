Minecraft 1.16 : Les nouveaux biomes du Nether se dévoilent

Toujours aussi populaire, Minecraft continue d'accueillir du contenu inédit. En ce début de mois de février, c'est la Snapshot de la version 1.16 qui arrive.

Trois nouveaux biomes dans le Nether

Un nouveau matériau puissant

est surement l'un des jeux les plus populaires au monde, et il vient dernièrement de devenir la franchise la plus vendue ces dix dernières années au Royaume Uni. Une pléthore de nouvelles choses devraient arriver dans les mois à venir, et cela commence par la nouvelle mise à jour.Danst, trois nouveaux biomes seront disponibles, et ils concernent tous le Nether. Nous retrouvons, en effet, dans cette mise à jour, la Foret Cramoisie, la Foret Déformée et la Foret La Vallée du Sable des Âmes.Dans la, vous retrouverez une forêt rouge remplie de champignons géants en forme d'arbre et des nouvelles végétations, de plus, un léger brouillard de couleur rouge recouvrira les paysages.Laest quant à elle une variante de la première forêt avec quelques différences comme la couleur dominante qui ici est le cyan et non le rouge. Ici, le brouillard est de couleur violette avec quelques fines particules.En ce qui concerne la, vous ferez face à une vaste étendue du sable des âmes avec quelques piliersdes fossiles et duun peu partout (comme dans le Nether). Attention, des ennemis y sont présents ! Les squelettes seront dans les parages pour vous embêter.Dans, un nouveau matériau fait son apparition. Appelée. Afin d'en obtenir des lingots, il vous suffit simplement de les faire cuire. Après cuisson, vous obtiendrez un Fragment de Netherite, et pour la conception finale du lingot, vous devez simplement assembler 4 fragments de Netherite avec 4 lingots d'or., vous pourrez également crafter vos armes et armures avec. Pour cela, vous devrez dans votre établi combiner un élément en diamant suivi d'un lingot de Netherite. De plus, la particularité de la Netherite est que tout ce qui est fabriqué à partir de celle-ci ne brûle pas et flotte sur la lave. Vous pouvez retrouver de plus amples informations directement sur le site officiel