Katie Scott prendra la tête de Minecraft Vanilla

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 décembre 2025 à 11h23
La version Vanilla de Minecraft sera, bientôt, dirigée par Katie Scott, qui a notamment travaillé chez Ubisoft et EA.
Katie Scott prendra la tête de Minecraft Vanilla
Il est devenu chose commune d'entendre parler de changements internes plus ou moins significatifs au sein des studios de développement. D'ailleurs, Mojang va bientôt accueillir une toute nouvelle personne, soit Katie Scott, qui fut chez Ubisoft et EA, et ce, pour diriger Minecraft Vanilla.

Katie Scott se chargera de Minecraft Vanilla dès 2026

minecraft
En effet, comme annoncé dans un récent message sur son profil LinkedIn, Katie Scott endossera prochainement le rôle de responsable de Minecraft Vanilla. Ainsi, l'ancienne vice-présidente en charge de la stratégie créative globale de chez Ubisoft rejoindra l'équipe de Mojang à compter du mois de février 2026. Le message est le suivant : 
Je suis très heureuse d'annoncer que je rejoindrai Minecraft Vanilla en tant que responsable en février 2026.

Très peu de jeux ont eu autant d'impact que Minecraft sur les joueurs et les créateurs, ce qui témoigne du talent, de la passion et de la curiosité de l'équipe de Mojang. Malgré tout ce que Minecraft a déjà accompli, nous avons encore beaucoup à offrir et mon objectif sera d'aider l'équipe à exploiter ce potentiel. Je vais déménager à Stockholm pour rejoindre cette équipe formidable. Sur le plan personnel, c'est donc une grande aventure qui m'attend. Je suis prête à aborder 2026 avec enthousiasme !
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Davantage de microtransactions à l'avenir ? 

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Toutefois, cette nomination inquiète quelque peu les joueurs et les joueuses. Étant donné que Katie Scott a travaillé chez Ubisoft et EA, deux entreprises connues pour leur stratégie centrée sur les microtransactions, la communauté a peur que Minecraft Vanilla adopte davantage ce système à l'avenir. Toutefois, et comme vous vous en doutez, rien n'est sûr. Il va falloir patienter plusieurs mois pour voir si cela sera le cas. 

Rappelons, en guise de conclusion, que Minecraft est disponible sur la plupart des plateformes de jeu.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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