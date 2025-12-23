Katie Scott prendra la tête de Minecraft Vanilla

La version Vanilla de Minecraft sera, bientôt, dirigée par Katie Scott, qui a notamment travaillé chez Ubisoft et EA.

Katie Scott se chargera de Minecraft Vanilla dès 2026

Je suis très heureuse d'annoncer que je rejoindrai Minecraft Vanilla en tant que responsable en février 2026.



Très peu de jeux ont eu autant d'impact que Minecraft sur les joueurs et les créateurs, ce qui témoigne du talent, de la passion et de la curiosité de l'équipe de Mojang. Malgré tout ce que Minecraft a déjà accompli, nous avons encore beaucoup à offrir et mon objectif sera d'aider l'équipe à exploiter ce potentiel. Je vais déménager à Stockholm pour rejoindre cette équipe formidable. Sur le plan personnel, c'est donc une grande aventure qui m'attend. Je suis prête à aborder 2026 avec enthousiasme !



Davantage de microtransactions à l'avenir ?

Il est devenu chose commune d'entendre parler de changements internes plus ou moins significatifs au sein des studios de développement. D'ailleurs,En effet, comme annoncé dans un récent message sur son profil LinkedIn,. Ainsi, l'ancienne vice-présidente en charge de la stratégie créative globale de chez Ubisoft rejoindra l'équipe de Mojang à compter du mois de février 2026. Le message est le suivant :Toutefois, cette nomination inquiète quelque peu les joueurs et les joueuses. Étant donné que Katie Scott a travaillé chez Ubisoft et EA, deux entreprises connues pour leur stratégie centrée sur les microtransactions, la communauté a peur queVanilla adopte davantage ce système à l'avenir. Toutefois, et comme vous vous en doutez, rien n'est sûr. Il va falloir patienter plusieurs mois pour voir si cela sera le cas.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur la plupart des plateformes de jeu.