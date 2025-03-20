Jack Black devait initialement jouer… un cochon dans le film Minecraft

Avant d'incarner Steve dans le très attendu Minecraft, le Film, Jack Black était initialement destiné à jouer un personnage totalement différent : un cochon parlant ! Retour sur cette drôle d'anecdote révélée par Mojang.
D'un cochon parlant à Steve, le drôle de parcours de Jack Black dans Minecraft
Jack Black
incarnera officiellement Steve dans le film Minecraft qui sortira le 4 avril prochain
. Pourtant, ce choix de casting n'a pas toujours été aussi évident. Dans une récente interview accordée à Variety
, Torfi Frans Ólafsson, directeur senior du contenu original chez Mojang, révèle que Jack Black devait initialement prêter sa voix à un personnage particulièrement surprenant : un cochon parlant
. Ce changement radical a eu lieu « très, très, très tardivement
» dans la production, alors que l'équipe cherchait désespérément « un expert et un animateur
» pour porter l'histoire.
Jack Black dans le rôle de Steve : un choix qui divise les fans
Lorsque les premiers trailers du film ont été diffusés, de nombreux fans ont exprimé leur confusion, estimant que la version de Steve proposée ressemblait beaucoup trop à Jack Black en personne. Ólafsson répond à ces réactions avec humour et compréhension :
Ce n'est ni votre Steve ni mon Steve – c'est le Steve de Jack Black. Les fans ont tout de suite réagi aux teasers en disant « Mais attendez, ce n'est pas Steve, c'est juste Jack Black en chemise bleue ! » Et peut-être que oui, finalement, car il s'agit bel et bien de Jack Black interprétant à sa manière ce personnage iconique.
Jack Black, devenu accro à Minecraft sur le tournage
Toujours selon Ólafsson, Jack Black s'est pleinement immergé dans l'univers Minecraft durant le tournage
, accumulant plus de 100 heures de jeu sur des serveurs privés installés spécialement pour les acteurs et l'équipe du film. L'acteur, totalement passionné, passait son temps à explorer les mines en accumulant diverses ressources. Sa ressource favorite ? Le lapis-lazuli, principalement parce qu'il adorait prononcer son nom :
Jack était complètement obsédé par le lapis-lazuli, simplement parce qu'il aimait prononcer ce mot. Il demandait constamment : « Je peux parler du lapis-lazuli dans le film ? »
Le pack officiel « Minecraft, le Film » disponible dès aujourd'hui
À l'occasion de la sortie prochaine du film, Mojang Studios a également va rendre officiel le pack « A Minecraft Movie », disponible à partir de ce 20 mars. Ce pack propose aux joueurs des contenus exclusifs inspirés du film afin de prolonger l'expérience dans le jeu vidéo.
Un film très attendu, malgré les inquiétudes des fans
Prévu pour le 4 avril, Minecraft, le Film
mettra donc en vedette Jack Black dans le rôle principal, aux côtés de Jason Momoa qui incarne Garrett Garrison, ou encore Dawn, incarnée par Danielle Brooks, connue pour son rôle dans la série à succès Orange is the New Black
. Si les premières réactions face au choix de casting ont été mitigées, l'enthousiasme grandissant autour du film laisse penser qu'il pourrait tout de même séduire largement le public à sa sortie.
Outre le film, l'univers Minecraft continuera à se développer puisqu'une série animée produite par Netflix
, en partenariat avec Mojang et WildBrain Studios (connus pour Sonic Prime), a également été annoncée. Un nouveau projet ambitieux qui montre clairement que Minecraft n'a pas fini de surprendre ses fans.
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