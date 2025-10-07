Après 14 ans de marche, il atteint enfin les « Far Lands » de Minecraft

Parti en 2011 pour atteindre la frontière du monde de Minecraft, le créateur Kurtjmac vient enfin de toucher au but. Une aventure légendaire qui aura duré plus de 14 ans et marqué toute une génération de joueurs.

Un voyage vers un mythe du jeu vidéo

Un périple de 14 ans et une cause caritative

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Un moment historique pour la communauté

Oh, c'est vraiment un énorme océan.

Pour Kurt « Kurtjmac » Mac, la réponse est vertigineuse :. Le 28 mars 2011, le joueur lançait une aventure baptisée « Far Lands or Bust », un périple au long cours vers un lieu mythique où la génération de terrain du jeu finit par se briser. Et le 4 octobre 2025, il a enfin atteint sa destination.Les Far Lands ne sont pas une région comme les autres. Elles apparaissent lorsque le joueur s'éloigne à plus de, jusqu'à ce que l'algorithme de génération du monde perde pied et produise un paysage chaotique et déformé. Ce bug emblématique a disparu des versions modernes du jeu, Mojang ayant corrigé l'erreur il y a plusieurs années.Mais Kurtjmac, déterminé à aller jusqu'au bout, a poursuivi son expédition sur l'ancienne version bêta 1.7.3 pour garder intacte cette anomalie de légende.Ce projet, né d'une « décision spontanée », s'est rapidement transformé en véritable épopée. À l'occasion du dixième anniversaire en 2021, Kurtjmac confiait ne pas avoir mesuré « l'ampleur de la distance, du temps et de l'effort nécessaires ».Inspiré par des événements comme le Zeldathon ou le Desert Bus for Hope,. Au fil des années, le streamer a récolté des fonds pour des organisations telles queou encore l'L'ultime épisode, diffusé sur Twitch et YouTube, montre Kurtjmac et son fidèle compagnon Wolfie traversant un vaste océan avant de découvrir enfin le paysage chaotique des Far Lands. Dans un éclat de rire, il s'exclame :Arrivé à destination, il dépose une pancarte historique, « Here Farlanders first set foot upon Far Lands! October 4, 2025. » Une conclusion symbolique à un défi jugé impossible parlui-même, le créateur original du jeu.Avec la fin de Far Lands or Bust, c'est une page d'histoire qui se tourne. Cette aventure aura marqué Minecraft autant que ses plus grandes créations communautaires.