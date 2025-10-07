Après 14 ans de marche, il atteint enfin les « Far Lands » de Minecraft

Parti en 2011 pour atteindre la frontière du monde de Minecraft, le créateur Kurtjmac vient enfin de toucher au but. Une aventure légendaire qui aura duré plus de 14 ans et marqué toute une génération de joueurs.
Combien de temps faudrait-il pour atteindre la limite du monde dans Minecraft ?
Pour Kurt « Kurtjmac » Mac, la réponse est vertigineuse : quatorze ans et demi
. Le 28 mars 2011, le joueur lançait une aventure baptisée « Far Lands or Bust », un périple au long cours vers un lieu mythique où la génération de terrain du jeu finit par se briser. Et le 4 octobre 2025, il a enfin atteint sa destination.
Un voyage vers un mythe du jeu vidéo
Les Far Lands ne sont pas une région comme les autres. Elles apparaissent lorsque le joueur s'éloigne à plus de 12 550 821 blocs du point de départ
, jusqu'à ce que l'algorithme de génération du monde perde pied et produise un paysage chaotique et déformé. Ce bug emblématique a disparu des versions modernes du jeu, Mojang ayant corrigé l'erreur il y a plusieurs années.
Mais Kurtjmac, déterminé à aller jusqu'au bout, a poursuivi son expédition sur l'ancienne version bêta 1.7.3 pour garder intacte cette anomalie de légende.
Un périple de 14 ans et une cause caritative
Ce projet, né d'une « décision spontanée », s'est rapidement transformé en véritable épopée. À l'occasion du dixième anniversaire en 2021, Kurtjmac confiait ne pas avoir mesuré « l'ampleur de la distance, du temps et de l'effort nécessaires
».
Inspiré par des événements comme le Zeldathon ou le Desert Bus for Hope, il a fait de Far Lands or Bust une aventure caritative
. Au fil des années, le streamer a récolté des fonds pour des organisations telles que Child's Play
, Direct Relief
, PAWS
ou encore l'Equal Justice Initiative
.
Un moment historique pour la communauté
L'ultime épisode, diffusé sur Twitch et YouTube, montre Kurtjmac et son fidèle compagnon Wolfie traversant un vaste océan avant de découvrir enfin le paysage chaotique des Far Lands. Dans un éclat de rire, il s'exclame :
Oh, c'est vraiment un énorme océan.
Arrivé à destination, il dépose une pancarte historique, « Here Farlanders first set foot upon Far Lands! October 4, 2025.
» Une conclusion symbolique à un défi jugé impossible par Markus "Notch" Persson
lui-même, le créateur original du jeu.
Avec la fin de Far Lands or Bust, c'est une page d'histoire qui se tourne. Cette aventure aura marqué Minecraft autant que ses plus grandes créations communautaires.
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