Minecraft Dungeons : Le DLC The Creeping Winter, une mise à jour et une version physique annoncés

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

. Après avoir pu découvrir un biome tropical avec le DLC L'éveil de la jungle sorti au début du mois de juillet, c'est au tour du biome glacé d'arriver, par le biais du. Ce dernier permettra, notamment, d'affronter de nouveaux ennemis, mais aussi de débloquer de nouvelles armes et armures tout en profitant d'artefacts originaux. Naturellement, de nouveaux mobs feront également leur arrivée.Qui plus est, pour celles et ceux ne possédant pas la version Hero qui permet de récupérer gratuitement ces DLC, ou qui ne souhaitent tout simplement pas les acheter,. Au programme de celle-ci, nous retrouverons de nouveaux marchands et des défis quotidiens. En sauvant ces marchands, ils vous seront reconnaissants et ouvriront par la suite leurs magasins dans votre camp. Il sera aussi possible d’améliorer ses objets grâce au forgeron, alors que l'emballeur de cadeaux vous laissera échanger ceux en votre possession avec d'autres joueurs.Finalement,, comprenant bien évidemment les deux DLC, mais aussi quelques objets cosmétiques. Si vous hésitez à franchir le pas, vous pouvez toujours consulter notre test afin de vous faire un avis sur l'expérience proposée par Minecraft Dungeons