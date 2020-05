Depuis 2011, Minecraft ne cesse de se mettre à jour pour le plus grand bonheur de la communauté qui ne cesse de s'agrandir. Multigénérationnel, il a su s'adapter au fil du temps aux attentes des joueurs et nouveaux adeptes. Aujourd'hui c'est un nouveau genre qui vient reprendre le flambeau et toujours dans l'optique de plaire à la communauté tout en mettant en avant un style bien connu des joueurs, le dungeon crawlers. Nous l'avons eu en main, que faut-il en penser ?

L'univers Minecraft

Le genre dungeon crawler

Tout dans l'histoire



Le gameplay

Les combats

1 arme à distance

1 arme de contact

1 set d'armure

3 artefacts

Les armes et armures

Les artefacts



Le mode multijoueur

Difficulté



Avis personnel

Les points positifs

Les points négatifs

comptabilise plus de cent millions d'utilisateurs mensuels. Tout ceci est possiblequi propose des contenus innovants et réguliers dans le but de continuer de conquérir le cœur des joueurs et leur permettre une nouvelle immersion. Bien que l'univers puisse sembler simpliste et, il n'en reste pas moins une mécanique de jeu complexe tout en restant adapté au grand public. De ce fait, il a su conquérir unetout en comblant les adeptes de personnalisation.fait donc son apparition fort d'unde quelques années et de bases solides, de quoi facilement étoffer un nouveau jeu de la même franchise.Bien que le style soit assez répandu, il est possible que vous ne soyez pas entièrement informé concernant ce style de gameplay. Initialement adapté aux jeux tels quedans la catégorie jeu de société, il s'est rapidement popularisé au sein des jeux vidéo. Souvent combiné au, il s'agit simplement d'une mécanique proposant au joueur de découvrir des donjons tout en résistant aux assauts, parfois incessant et nombreux, d'ennemis.Pouril suffit de récupérer l'idée et de la simplifier. Une ligne directrice facile à suivre incrémentée d'une histoire captivante et linéaire pour un, mais efficace.Le trailer en parlait et le jeu le confirme, l'histoire est au cœur même du gameplay de. Vous errerez dans un monde qui vous sera forcément familier, dans le but de retrouver, un illageois ayant reçu des pouvoirs après avoir posé les mains sur un cube sacré trouvé au fin fond de la montagne. Détesté de tous et avec des pouvoirs grandissants, il a pris le contrôle de l'île allant même jusqu'à forcer les villageois restant à travailler pour lui tel un bagne.Effectivement, votre but sera de délivrer les villageois tout en vous rapprochant petit à petit depour le détrôner.Comme annoncé précédemment, il ne faudra pas confondre ce titre avec les autres jeux du genre. Même s'il s'agit d'un, il n'en reste pas moins un jeu plus occasionnel que compétitif. Vous suivez une histoire qui vous fera traverser des zones aussi diverses que variées. Dans ces dernières, un fil directeur ainsi que des objectifs sont à réaliser et assez facilement visibles. Les donjons apparaîtront au fur et à mesure de votre quête dans un monde 'semi-ouvert'. Vous pouvez choisir de combattre ou non les entités qui se dressent face à vous lorsqu'elles ne représentent pas un objectif majeur pour l'évolution de la partie tels queAvec unet une prise en main facile, le jeu reste ouvert au grand public qui saura trouver aisément ses marques dès les premières minutes de jeux à condition d'adapter la difficulté en conséquence. Lorsque votre personnage gagne un niveau,. Ce dernier peut être utilisé afin d'améliorer vos équipements sur lesquels nous reviendrons plus loin dans l'article.Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le nombreutilisables est assez varié et à l'égal des ennemis. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un jeu élitiste, on trouve donc facilement ses marques, et ce, quel que soit l'équipement choisi. La personnalisation étant présente, mais réduite, il ne faut pas s'attendre à une optimisation poussée. Vous disposez ainsi d'unede :Ajoutez à cela une potion de vie que vous ne pouvez pas modifier ainsi qu'et le set de combat de votre personnage est complet. Comme vous pouvez le voir sur l'interface, il reste assez lisible et facilement compréhensible.Trouvez votre style de combat parmi une. À noter toutefois qu'il ne sera pas possible de focaliser son type de combat seulement sur la distance ou le corps à corps. Il est par conséquent impossible d'avoir deux armes du même type et vous devez obligatoirement faireBien querécupère l'univers de, il ne s'agit pas non plus d'une pâle copie. Nous trouverons donc au gré de notre voyage une multitude d'armes différentes, possédant des compétences aussi distinctes les unes que les autres. Il est donc possible de combattre à l'aide deou même deselon vos choix. Aucun set préférentiel ni aucune aptitude ne prend le pas sur une autre, ce qui vous permet de choisir la combinaison qui vous ressemble. Pour tester lesainsi que le fonctionnement de chacune d'entre elles, des mannequins d’entraînement sont disponibles dans votre camp.Si le choix des armes semble assez facile, il se contraint lorsque l'on s'intéresse aux enchantements. Comme nous le disions plus haut, le gain de niveau survous permet de débloquer des points d'enchantement qu'il vous faudra. De manière aléatoire et selon leurdisposent d'un certain nombre et type d'enchantements. Il ne semble toutefois pas y avoir d'arme attitrée à certains enchantements et vice-versa.Lorsque les équipements ne vous servent plus, vous pouvez les recycler pour récupérer des émeraudes, qui sont le seul moyen de paiement du jeu, ainsi que les enchantements dépensés dessus sans aucune perte. N'ayez donc aucune crainte quantpuisqu'il vous sera possible de les récupérer lorsque vous recyclerez votre arme.Tout aussi divers et variés que les équipements, les artefacts agissent comme des. Vous pouvez en avoir jusqu'à trois utilisables en même temps et, à l'instar des équipements, vous pouvez les modifier à n'importe quel moment de la partie même à. Ces derniers vous permettent d'obtenir de nombreuses améliorations telles qu'une augmentation des dégâts au corps à corps, poser des totems de soin ou. Une diversité notable est ainsi à retenir et vient compenser le manque d'améliorations possibles.Nous n'avons pas eu l'occasion de tester le mode multijoueur en ligne, mais seulement la coopération locale. Il faut tout d'abord savoir qu'il est possible de jouer jusqu'à 4 joueurs en même temps, mais avec, pour le moment, l'. Nous regretterons aussi de ne pas pouvoir jouer au clavier lorsque l'on joue en coopération locale. En effet, il vous faudra obligatoirement des manettes pour jouer en groupe.Elle n'est pas à choisir au départ, vous devrez l'adapter selon la composition de votre équipe, mais aussi le niveau de jeu de vos partenaires. Il est ainsi possible de voir lesmais aussi les loots disponibles pour chaque niveau avant de les lancer.de votre équipe sera aussi notifiée sur cet écran, de quoi vous adapter à la situation.Il va sans dire,est un très bon jeu qui vient s'incrémenter à une licence qui conquiert déjà. L'ambiance globale, la direction artistique ainsi que la bande-son en font un jeu agréable et facile d'accès. A contrario des, ici le jeu est simplifié pour. Il n'en reste pas moins difficile pour autant. De nombreuses armes et équipements permettent d'appréhender le jeu différemment et l'adapter à votre manière de jouer et cela quelle que soit votre configuration d'équipe. Il est ainsi plus facile de jouer avec des amis qui ne sont pas adeptes du style de jeu puisqu'ils ne se sentiront pas lésés par un. Pour un prix de départ de, il permet de passer du bon temps sans s'énerver.propose un univers qui a fait ses preuves avec un ensemble de couleurs festives et bien pensées pour rester dans un. De nombreuses interactions sont possibles avec la faune ou la flore de chaque zone.Il suffit de finir de lire le paragraphe ci-dessus sur les points positifs pour établir facilement. Comme il est adapté à la majorité des joueurs, il laisse derrière lui une légère frustration pour les joueurs plus compétitifs. Les monstres n'envahissent pas votre écran d'équipements lorsqu'ils meurent et la configuration de ces derniers n'est pas optimisable à l'instar d'unqui vous propose une infinité de gemmes ou de forgeages. Un jeu qui se veut bien plus occasionnel et qui ne prend pas non plus l'âme mère de la franchise qui reste le minage est le craft. Pour les plus rapides d'entre vous, la durée de vie dese résumera àde jeu maximum.