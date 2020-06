La première extension de Minecraft Dungeons vient de dévoiler sa date de sortie. L'Éveil de la Jungle sera disponible dès le 1er juillet.

Il y a quelques jours, Mojang Studios annonçait le premier DLC de Minecraft Dungeons , tout juste sorti. Le studio vient de partager la date de sortie de cette première extension sur le site officiel de Minecraft Dungeons , et ce sur tous les supports : PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Dans cette première extension,, et ce dernier se révélera être compliqué., les joueurs devront traverser une jungle dangereuse, mais devront également se rendre au, le nouveau donjon. Ce dernier contientsera également l'occasion de découvrir de nouveaux animaux dont les pandas et les Leapleaf, mais aussi le Zombie de la jungle, la Vigne de Plume de Poison et le Whisperer.Concernant, aucune date de sortie n'a encore été annoncée, mais elle devrait l'être dans les jours à venir. Cela sera l'occasion d'en découvrir davantage sur ce biome glacial ainsi que sur les nouveautés.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch depuis le 26 mai dernier. Si vous hésitez encore à l'acheter, vous pouvez toujours consulter notre test afin de vous faire une idée précise de l'expérience proposée. Qui plus est, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :