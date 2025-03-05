Minecraft Dungeons : Une suite serait en cours de développement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 mars 2025 à 15h26
Il semblerait qu'un deuxième opus Minecraft Dungeons soit en préparation, et ce, depuis plusieurs années maintenant.
Minecraft Dungeons : Une suite serait en cours de développement
Le dungeon crawler multijoueur de Mojang Studios, Minecraft Dungeons, a su plaire aux joueurs et aux joueuses, fans de la franchise ou non. D'ailleurs, d'après une récente rumeur, une suite de Minecraft Dungeons serait prévue et déjà en développement.

Minecraft Dungeons 2 en approche ?

Selon le leaker et utilisateur Twitter/X X0X_LEAK, une suite de Minecraft Dungeons serait en développement depuis au moins deux ans. Le potentiel titre, qui répond au nom de code « Project Spicewood », pourrait proposer diverses zones majeures, avec plusieurs endroits spécifiques, dont un désert, une forêt ou encore une ville, selon les détails partagés par X0X_LEAK.
Bien que ces informations ne soient pas officielles, la communauté a réagi plutôt positivement à cette rumeur et semble, de ce fait, intéressée par un deuxième opus Minecraft Dungeons. Toutefois, et comme vous vous en doutez, ceci est à prendre avec du recul, à l'heure actuelle. Effectivement, Mojang Studios n'a pas annoncé un tel projet et n'a pas parlé d'un possible Minecraft Dungeons 2, pour le moment. Affaire à suivre, donc...

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Minecraft Dungeons, qui est sorti au cours de l'année 2021 et qui ne reçoit plus de mises à jour depuis septembre 2023, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS4, Xbox One mais aussi sur Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Minecraft Dungeons : L'équipe de développement passe à de « nouveaux projets »
Minecraft Dungeons 29 septembre 2023

Minecraft Dungeons : L'équipe de développement passe à de « nouveaux projets »

Mojang a, récemment, annoncé que l'équipe de développement de Minecraft Dungeons travaille désormais sur de « nouveaux projets ».
Minecraft Dungeons : Fauna Faire, la nouvelle aventure saisonnière annoncée
Minecraft Dungeons 13 octobre 2022

Minecraft Dungeons : Fauna Faire, la nouvelle aventure saisonnière annoncée

Une nouvelle aventure saisonnière est sur le point de débarquer sur Minecraft Dungeons. Quelques informations concernant son contenu ont été révélées.
Minecraft Dungeons : La cape anniversaire des deux ans, comment l'obtenir ?
Minecraft Dungeons 17 mai 2022

Minecraft Dungeons : La cape anniversaire des deux ans, comment l'obtenir ?

À l'occasion du deuxième anniversaire de Minecraft Dungeons, il est possible de récupérer la cape anniversaire. Nous vous expliquons comment faire.

commentaire (0)