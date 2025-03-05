Minecraft Dungeons : Une suite serait en cours de développement

Il semblerait qu'un deuxième opus Minecraft Dungeons soit en préparation, et ce, depuis plusieurs années maintenant.

Minecraft Dungeons 2 en approche ?

Minecraft: SPICEWOOD



New Minecraft spinoff game currently called "Project Spicewood".

Its a sequel to Minecraft Dungeons and has been in development since at least 2 years.



Main areas and POIs:



Honeycomb Fields: Undermill, Farm, Island, Lake, Fields, Forest.

Desert: Cliff,… https://t.co/no700xyzuW — X0XLEAK (@X0X_LEAK) March 4, 2025

Le dungeon crawler multijoueur de Mojang Studios,, a su plaire aux joueurs et aux joueuses, fans de la franchise ou non. D'ailleurs, d'après une récente rumeur,Selon le leaker et utilisateur Twitter/X X0X_LEAK,. Le potentiel titre, qui répond au nom de code « Project Spicewood », pourrait proposer diverses zones majeures, avec plusieurs endroits spécifiques, dont un désert, une forêt ou encore une ville, selon les détails partagés par X0X_LEAK.Bien que ces informations ne soient pas officielles, la communauté a réagi plutôt positivement à cette rumeur et semble, de ce fait, intéressée par un deuxième opus. Toutefois, et comme vous vous en doutez, ceci est à prendre avec du recul, à l'heure actuelle. Effectivement, Mojang Studios n'a pas annoncé un tel projet et n'a pas parlé d'un possible Minecraft Dungeons 2, pour le moment. Affaire à suivre, donc...Rappelons, en guise de conclusion, quequi est sorti au cours de l'année 2021 et qui ne reçoit plus de mises à jour depuis septembre 2023, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS4, Xbox One mais aussi sur Nintendo Switch.