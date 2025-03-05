Minecraft Dungeons : Une suite serait en cours de développement

Minecraft Dungeons : L'équipe de développement passe à de « nouveaux projets »
Mojang a, récemment, annoncé que l'équipe de développement de Minecraft Dungeons travaille désormais sur de « nouveaux projets ».
Bien que ces informations ne soient pas officielles, la communauté a réagi plutôt positivement à cette rumeur et semble, de ce fait, intéressée par un deuxième opus Minecraft Dungeons. Toutefois, et comme vous vous en doutez, ceci est à prendre avec du recul, à l'heure actuelle. Effectivement, Mojang Studios n'a pas annoncé un tel projet et n'a pas parlé d'un possible Minecraft Dungeons 2, pour le moment. Affaire à suivre, donc...
Minecraft: SPICEWOOD— X0XLEAK (@X0X_LEAK) March 4, 2025
New Minecraft spinoff game currently called "Project Spicewood".
Its a sequel to Minecraft Dungeons and has been in development since at least 2 years.
Main areas and POIs:
Honeycomb Fields: Undermill, Farm, Island, Lake, Fields, Forest.
Desert: Cliff,… https://t.co/no700xyzuW
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