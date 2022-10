Minecraft Dungeons : Fauna Faire, la nouvelle aventure saisonnière annoncée

The PARTY has arrived with a new #MinecraftDungeons Season!



Fauna Faire is setting up camp and bringing with it blazing activities and fun festivities for all. Be sure to tune into #MinecraftLive this weekend for more details!



🎉https://t.co/iibE98o8gk pic.twitter.com/7JPYFwbNL7 — Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) October 12, 2022

PC Édition Standard → 16,99 € au lieu de 19,99 €, soit 15 % de réduction. Édition Ultimate → 31,99 € au lieu de 39,99 €, soit 20 % de réduction.

Xbox One Édition Standard → 17,39 € au lieu de 19,99 €, soit 13 % de réduction. Édition Hero → 20,45 € au lieu de 29,99 €, soit 32 % de réduction.

PS4 Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Sorti en 2020, le jeu, développé par Mojang Studios et édité par Xbox Game Studios, a su se faire une belle place dans la bibliothèque vidéoludique des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, en avril 2022, ces derniers avaient pu découvrir et parcourir l'aventure saisonnière, Luminous Night . Mais, ce n'est pas tout.En effet, comme annoncé par Mojang Studios, une toutearrive sur Minecraft Dungeons. Celle-ci est baptiséeen anglais (« Fête de la faune » en français) et se rendra disponible sur toutes les plateformes de jeu concernées,Selon les dernières informations partagées, notamment sur la page Steam du jeu , cette aventure a pour thématique « Pets & Mobs » et apportera plusieurs nouveautés, dont deset un, l'Enchanteur. De plus, grâce à cette mise à jour,et un, « Treetop Tangle », pourra être exploré.À l'heure actuelle, nous n'en savons, malheureusement, pas plus. De plus amples détails devraient être révélés durant le Minecraft Live , qui est prévu pour le 15 octobre 2022.Pour rappel, Minecraft Dungeons est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur les plateformes suivantes :