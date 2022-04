Minecraft Dungeons : Luminous Nights, la nouvelle aventure présentée

🎉 Season 2 is coming! 🎉



Explore the Tower by night in a whole new light, with floors that feature mysterious murals, perplexing puzzles, and fiery foes. #LuminousNight



🌌 https://t.co/TsC77Ai7C6 pic.twitter.com/i96SNuWlhc — Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) April 4, 2022

PC Édition Standard → 18,59 € au lieu de 19,99 €, soit 7 % de réduction. Édition Ultimate → 30,99 € au lieu de 39,99 €, soit 23 % de réduction.

Xbox One Édition Standard → 16,99 € au lieu de 19,99 €, soit 15 % de réduction. Édition Hero → 19,99 € au lieu de 29,99 €, soit 33 % de réduction.

PS4 Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sorti au cours de l'année 2020, Minecraft Dungeons se veut être un jeu à part entière. Depuis son lancement, le titre profite de mises à jour, apportant de nouveaux éléments et mécaniques de jeu. Dans ce sens, les développeurs de Mojang Studios et Double Eleven ont récemment annoncé l'arrivée prochaine d'Baptisée « Luminous Nights », cette mise à jour débarquera, sur toutes les plateformes concernées. Elle invitera les joueurs et les joueuses à explorer la Tour de nuit, composée de. Évidemment, ils ont prévu d'ajouter une myriade de, ainsi qu'un nouvel animal de compagnie. Pour finir, les développeurs profiteront de cette deuxième aventure saisonnière pour implanter, assurant une meilleure gestion de l'inventaire.est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur les plateformes suivantes :