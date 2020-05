Minecraft Dungeons : Le DLC L'éveil de la jungle officiellement annoncé

Tout juste sorti le 26 mai dernier, Minecraft Dungeons va bientôt accueillir son premier DLC, L'éveil de la Jungle.

Dans cette aventure, vous pénétrez dans une jungle lointaine et dangereuse pour combattre une mystérieuse puissance dans trois nouvelles missions. Pour vaincre les terreurs cachées dans les vignes, vous aurez à votre disposition de nouvelles armes, armures et artefacts. Une fois que vous en aurez assez de la chaleur de la jungle, vous explorerez des pics gelés dans Creeping Winter ! Ce deuxième ajout à Minecraft Dungeons sera disponible plus tard cette année.

PC Édition Standard → 17,99 € au lieu de 20 €

Xbox One Édition Standard → 17,99 € au lieu de 20 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a quelques jours de cela, nous vous avions annoncé quepourrait voir arriver des supposés DLC , l'un se nommantet le second. C'est désormais une information officielle,. Annoncé parva donc accueillir son premier. Si ce dernier a été officialisé par le studio, le second, à savoir Creeping Winter, a été confirmé par la même occasion.Dans, les joueurs seront confrontés à une nature sans pitié. Avec de nouvelles armures et des nouvelles armes, ils seront amenés à combattre les monstres de la flore sauvage.afin que les joueurs de tous les horizons puissent se retrouver dans cette aventure de guerriers, et nous apprenons également que deserontpour tous. Aussi, si vous possédez la version Hero disponible à 29,99 €, sachez que vous n'aurez pas à acheter les DLC prévus pour Minecraft Dungeons est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch depuis le 26 mai dernier. Si vous hésitez encore à l'acheter, vous pouvez toujours consulter notre test pour vous faire une idée de l'expérience proposée. Qui plus est, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :