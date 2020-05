À quelques heures de la sortie de Minecraft: Dungeons, il semblerait que plusieurs DLC soient prévus pour le titre de Mojang Studios, comme en témoignent les dernières fuites.

sort ce 26 mai, et à quelques heures de sa parution voici que de nouvelles informations viennent nous en dire un peu plus sur les plans post-lancement de Mojang. D'après ces dernières,C'est surque la nouvelle est parue. En effet, l'utilisateur zozozrobv2 a publié plusieurs images montrant non seulement les titres de deux DLC, mais également quelques photos de ce qui attendra les joueurs. Ainsi, nous retrouverons donc le DLCDe ce que nous pouvons voir,, à savoir la glace et la jungle, mais également deainsi que de. Nous pouvons imaginer que ces derniers seront propres à leur biome et auront chacun leurs spécificités. Aussi, il y auraqui permettront de contrer la froideur des paysages, ou la flore et la faune sauvage qui se montrera sans pitié.Cependant, nous tenons à rappeler qu'il ne s'agit pour le moment que de simples rumeurs et qu'il faut donc rester prudent. Pour rappel, Minecraft: Dungeons sortirasur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, ainsi que sur le Xbox Game Pass.