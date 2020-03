Minecraft: Dungeons dévoile les combinaisons de combat

En attendant la sortie de Minecraft: Dungeons, Mojang a dévoilé en vidéo les combinaisons possibles pour partir au combat.

Burn them all! With the right combination of weapons, armour and enchantments, you’ve got everything you need to turn your enemies to toast. pic.twitter.com/F4X0u8es21 — Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) March 4, 2020

s'est exprimé récemment sur les différents environnements et niveaux de son prochain titre dérivé de, et c'est dans une nouvelle vidéo publiée sur Twitter que nous en apprenons encore un peu plus, et cette fois-ci cela concerneCe dungeon crawler vous proposera donc des armes, des armures et également des enchantements. Comme nous le démontre cette vidéo d'une trentaine de secondes, certaines combinaisons vous permettront de vous spécialiser, et ici, vous spécialiser dans l'élément de feu.Dans cette vidéo, le joueur détient une hache enchantée imprégnée de feu, une armure de renard unique (qui ajoute +38 à la santé, 30 % de chances d'annuler les coups et fournit un buff qui soigne les alliés proches lorsque vous buvez une potion de santé) et un arc de puissance d'élite qui tire des flèches tirées d'un carquois enflammé. L'armure de renard a, notamment, un enchantement : elle laisse une traînée de feu derrière vous., nous pouvons nous attendre à découvrir d'autres types de combinaisons comme une de glace ou encore peut-être une spéciale nether ?est quant à lui prévu pour sortir sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch courant avril 2020. Une date de sortie précise ne devrait pas tarder à être communiquée. À l'instar de Minecraft , de nombreuses mises à jour devraient être publiées dans les mois et années suivant son lancement.