Minecraft: Dungeons : Les développeurs s'expriment sur les environnements et les niveaux

En attendant la sortie de Minecraft: Dungeons, Mojang s'est exprimé sur les environnements présents dans les différents niveaux du titre.

Avec Minecraft: Dungeons nous voulons que chaque niveau se démarque et puisse être autonome, que simplement en regardant une capture d'écran vous puissiez facilement identifier où vous vous trouvez dans le monde, à quel niveau et dans quelle partie de l'intrigue.

Dans une nouvelle vidéo le studio en charge du développement de, Mojang, s'est exprimé sur l', qui doit arriver sur PC et consoles durant le mois d'avril.Pontus Hammarberg, le game designer, a ainsi indiqué que les environnements présents dans Minecraft: Dungeons seront, naturellement, « familiers aux joueurs » et ancrés dans l'univers de Minecraft. Cependant, le but étant ici d'introduire une réelle intrigue, les environnements présents auront un certain rapport avec l'intrigue et permettront de savoir où vous vous situez. Christian Berg, level designer, poursuit en précisant, alors que de nombreuses différences auront lieu entre tous les environnements.Vous pouvez retrouver l'intégralité de la vidéo sous-titrée en français sur la chaîne YouTube de Minecraft est quant à lui prévu pour sortir sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch courant avril 2020. Une date de sortie précise ne devrait pas tarder à être communiquée. À l'instar de Minecraft , de nombreuses mises à jour devraient être publiées.