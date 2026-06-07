Minecraft Dungeons 2 révèle sa date de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 juin 2026 à 20h52
Mojang Studios a dévoilé, il y a très peu de temps, la date de sortie de Minecraft Dungeons 2, qui nous donne rendez-vous après cet été.
Minecraft Dungeons 2 révèle sa date de sortie

À la fin du mois de mars de cette année 2026, Mojang Studios a révélé pour la toute première fois Minecraft Dungeons 2. Lors du Xbox Games Showcase de juin, les développeurs ont partagé la date de sortie de Minecraft Dungeons 2, qui arrive dans quelques semaines.

Minecraft Dungeons 2 s'offre sa date de sortie

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C'est au cours du Xbox Games Showcase, que les joueurs et les joueuses ont pu suivre en direct le dimanche 7 juin 2026 en début de soirée, que Mojang Studios a annoncé la date de sortie du deuxième opus Minecraft Dungeons. Ainsi, Minecraft Dungeons 2 sort le 29 septembre 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC, mais aussi sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Les précommandes pour Minecraft Dungeons 2 sont ouvertes

Le studio a profité de l'occasion pour indiquer que les précommandes pour Minecraft Dungeons 2 sont désormais ouvertes. De ce fait, les joueurs et les joueuses peuvent dès maintenant précommander l'édition Standard ou bien celle Deluxe du titre. Il faut compter 29,99 € pour la Standard, contre 49,99 € pour la Deluxe. Mojang Studios a précisé que celles et ceux qui précommandent Minecraft Dungeons 2 recevront des objets exclusifs : 2 skins de héros, la cape Twisted et l'animal de compagnie Twisted.

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Rendez-vous donc le 29 septembre 2026 pour découvrir Minecraft Dungeons 2, qui se rendra, dès lors, disponible sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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