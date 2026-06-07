Minecraft Dungeons 2 révèle sa date de sortie

Mojang Studios a dévoilé, il y a très peu de temps, la date de sortie de Minecraft Dungeons 2, qui nous donne rendez-vous après cet été.

À la fin du mois de mars de cette année 2026, Mojang Studios a révélé pour la toute première fois Minecraft Dungeons 2. Lors du Xbox Games Showcase de juin, les développeurs ont partagé la date de sortie de Minecraft Dungeons 2, qui arrive dans quelques semaines.

Minecraft Dungeons 2 s'offre sa date de sortie

C'est au cours du Xbox Games Showcase, que les joueurs et les joueuses ont pu suivre en direct le dimanche 7 juin 2026 en début de soirée, que Mojang Studios a annoncé la date de sortie du deuxième opus Minecraft Dungeons. Ainsi, Minecraft Dungeons 2 sort le 29 septembre 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC, mais aussi sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Disorder is brewing across the land. The Overworld is in desperate need of heroes, and on September 29, a new chapter begins in the Dungeons saga! (But some of you already knew that 😉)



This is Minecraft Dungeons II.



Pre-order #DungeonsII today and get 2 hero skins, the Twisted… pic.twitter.com/gsqrSrjwpB — Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) June 7, 2026

Les précommandes pour Minecraft Dungeons 2 sont ouvertes

Le studio a profité de l'occasion pour indiquer que les précommandes pour Minecraft Dungeons 2 sont désormais ouvertes. De ce fait, les joueurs et les joueuses peuvent dès maintenant précommander l'édition Standard ou bien celle Deluxe du titre. Il faut compter 29,99 € pour la Standard, contre 49,99 € pour la Deluxe. Mojang Studios a précisé que celles et ceux qui précommandent Minecraft Dungeons 2 recevront des objets exclusifs : 2 skins de héros, la cape Twisted et l'animal de compagnie Twisted.

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Rendez-vous donc le 29 septembre 2026 pour découvrir Minecraft Dungeons 2, qui se rendra, dès lors, disponible sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.