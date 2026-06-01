Minecraft Dungeons 2 livre quelques informations sur ses nouveautés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 juin 2026 à 14h55
Mojang Studios a, récemment, donné de plus amples informations à propos de Minecraft Dungeons 2, et plus précisément sur ses nouveautés.
Minecraft Dungeons 2 livre quelques informations sur ses nouveautés

Annoncé officiellement au début de cette année 2026, Minecraft Dungeons 2 est plutôt attendu par les joueurs ayant apprécié le premier opus. Cette suite refait parler d'elle en ce moment même étant donné que Mojang Studios a révélé de nouvelles informations et détails concernant Minecraft Dungeons 2.

Minecraft Dungeons 2 proposera de la nouveauté

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En effet, lors du Minecraft Live du 30 mai dernier, Mans Olson, directeur créatif, et Marie Bustgaard, qui occupe le poste de « producer », ont dit quelques mots à propos de Minecraft Dungeons 2. Décrit comme un nouveau action-RPG, qui est la suite directe du premier volet, Minecraft Dungeons 2 invitera les joueurs et les joueuses à explorer divers biomes, dont certains totalement inédits et d'autres familiers. Le titre permettra également de découvrir une toute nouvelle histoire. Mais, ce n'est pas tout.

L'une des plus grandes nouveautés de Minecraft Dungeons 2 est le Deep Dark, que la communauté pourra parcourir. Toutefois, les joueurs et les joueuses devront être prudents, car un nouveau boss, nommé Twisted Warden, leur barrera la route. Le studio en profite également pour rappeler que Minecraft Dungeons 2 proposera de la coopération en ligne et en local.

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Toujours pas de date de sortie pour Minecraft Dungeons 2

Malheureusement, Mojang Studios n'a pas partagé de date de sortie précise pour Minecraft Dungeons 2. Le studio a, néanmoins, rappelé qu'il sera possible de découvrir cette suite à la fin de l'année 2026, et plus précisément au cours de cet automne. Le titre est, pour rappel, attendu sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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