MindsEye, le nouveau jeu du producteur de GTA, sortira cet été

Quelques mois après avoir dévoilé qu'il était un jeu autonome, MindsEye possède maintenant une fenêtre de sortie plus précise, sur PC, PS5 et Xbox Series.
L'histoire de MindsEye, qui est développé par un ancien de Rockstar, Leslie Benzies, est d'abord née dans EVERYWHERE, un autre projet de l'intéressé, qui a œuvré sur la saga GTA
. Mais en octobre dernier, nous apprenions qu'il ne s'agissait finalement plus d'une expérience jouable dans EVERYWEHERE, mais bel et bien d'un jeu autonome, qui sortira sur plusieurs plateformes.
Un thriller futuriste à la croisée du jeu d'action et du GTA-like
Après avoir marqué l'histoire du jeu vidéo avec la saga Grand Theft Auto, Leslie Benzies fait son grand retour avec MindsEye
, un jeu mêlant action et science-fiction. Plus amplement dévoilé lors du State of Play de Sony, MindsEye met les joueurs dans la peau de Jacob Diaz
, un ancien soldat doté d'un implant neuronal expérimental appelé The MindsEye.
Ce dispositif lui confère des visions fragmentées d'une mission secrète dont il ne se souvient que partiellement – une mission qui pourrait bien avoir bouleversé sa vie. Alors qu'il cherche des réponses, Jacob devient la cible d'une organisation mystérieuse prête à tout pour l'éliminer.
Un gameplay explosif dans la lignée de GTA
Dans le trailer de gameplay, MindsEye affiche un style action à la troisième personne
, qui rappellera sans doute GTA aux joueurs, sans grande surprise. Les joueurs pourront utiliser des armes variées pour les combats, conduire des véhicules (et tirer en même temps) ou encore exploiter un drone de reconnaissance pour en savoir plus sur le positionnement des ennemis, et les surprendre.
Cette approche mélange gunfights intenses, infiltration et poursuites motorisées, le tout dans un univers futuriste intrigant qui devrait attirer le public.
Sortie prévue pour l'été 2025
Pour le moment, nous n'avions qu'une vague fenêtre de sortie, 2025. Mais le State of Play a permis de la réduire un minimum, puisque le jeu d'action est maintenant prévu pour l'été 2025
, soit avant GTA 6
. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Notez qu'il sera publié par IO Interactive. Nous en saurons plus à son sujet ces prochaines semaines.
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