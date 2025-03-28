MindsEye : Le GTA-like futuriste dévoile sa date de sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 mars 2025 à 18h40
MindsEye, le thriller très attendu développé par Build A Rocket Boy en collaboration avec IOI Partners, dévoile une nouvelle bande-annonce captivante et précise sa date de sortie pour cet été.
MindsEye : Le GTA-like futuriste dévoile sa date de sortie
Fondé par Leslie Benzies, ancien réalisateur emblématique de Rockstar, le studio Build A Rocket Boy vient de publier un nouveau trailer narratif intitulé « Welcome to Redrock » pour son jeu d'action-aventure, MindsEye. Cette bande-annonce offre un aperçu saisissant de l'univers dystopique et richement détaillé du titre, désormais confirmé pour une sortie d'ici quelques semaines, sur PC, PS5 et Xbox Series. 

Bienvenue à Redrock City, capitale du futur technologique

La nouvelle vidéo plonge les joueurs au cœur de Redrock City, une métropole futuriste située en plein désert, dominée par une chaleur écrasante et une technologie omniprésente. Dans cet univers où les robots assurent les tâches du quotidien et où une intelligence artificielle contrôle chaque mouvement, les développeurs explorent les limites existentielles de l'humain et de la machine. Cette bande-annonce introduit deux personnages clés, destinés à jouer un rôle central dans l'intrigue :
  • Marco Silva, génie excentrique fondateur de Silva Industries, déterminé à influencer l'évolution humaine à travers la technologie.
  • Shiva Vega, ambitieuse maire de Redrock dont l'obsession sécuritaire pousse à renforcer constamment sa mainmise sur la ville et ses habitants.
La tension croissante entre ces deux puissances, le secteur technologique et le gouvernement, sera au cœur des événements impactant directement Jacob Diaz, protagoniste du jeu, en quête de vérité sur son passé tourmenté.

Miniature vidéo

Une intrigue captivante mêlant ambition et technologie

Le réalisateur du jeu, Leslie Benzies, décrit MindsEye comme une expérience narrative intense, où l'ambition humaine et l'omniprésence technologique entrent en collision avec des conséquences dramatiques :
Nous avons hâte que les joueurs découvrent l'univers soigneusement élaboré de MindsEye, une histoire percutante où technologie et ambition s'affrontent, entraînant des répercussions inévitables.
En plus du récit principal, les joueurs pourront accéder à des missions bonus créées grâce à ARCADIA, une technologie de Build A Rocket Boy permettant de concevoir et déployer régulièrement du contenu de haute qualité.

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Précommandes ouvertes et bonus exclusifs dévoilés

Les précommandes pour MindsEye sont ouvertes dès aujourd'hui au prix de 59,99 € sur Steam. Les joueurs réservant le jeu recevront automatiquement la mise à niveau vers l'édition Deluxe, comprenant des bonus exclusifs :
  • Le « Premium Pass »
  • Arme "Deluxe" Thorn & Kepler Yellowjacket
  • Skin "Future" Jacob Vest
  • Skin véhicule "Future" Silva Sedan
  • Skin drone compagnon "Future" DC2
Ces récompenses offriront aux joueurs des éléments cosmétiques uniques pour personnaliser davantage leur immersion dans l'univers futuriste du titre.

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La date de sortie de MindsEye

MindsEye arrivera donc le 10 juin, sur PC, PS5 et Xbox Series. Le titre se positionne définitivement comme l'un des jeux narratifs incontournables de cette année 2025, qui va attirer une partie du public qui attend GTA 6. Entre son intrigue immersive, ses personnages complexes et sa vision troublante d'un avenir hyper-technologique, le jeu promet d'offrir une expérience inoubliable aux amateurs d'action-aventure et de thrillers futuristes. Rendez-vous dès le 10 juin sur consoles et PC pour plonger au cœur de Redrock.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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