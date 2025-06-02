« Les joueurs ne finissent plus leurs jeux » : MindsEye veut inverser la tendance



le 02 juin 2025 à 15h23 Publié par Corentin Rimbert le 02 juin 2025 à 15h23

Alors que la sortie de MindsEye approche à grands pas, son créateur Leslie Benzies, ancien développeur phare de Grand Theft Auto, dévoile enfin des détails précis sur la durée de vie du jeu. Une chose est claire : l'objectif n'est pas d'offrir un open-world interminable, mais une expérience condensée et intense.