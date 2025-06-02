« Les joueurs ne finissent plus leurs jeux » : MindsEye veut inverser la tendance

Alors que la sortie de MindsEye approche à grands pas, son créateur Leslie Benzies, ancien développeur phare de Grand Theft Auto, dévoile enfin des détails précis sur la durée de vie du jeu. Une chose est claire : l'objectif n'est pas d'offrir un open-world interminable, mais une expérience condensée et intense.
Depuis plusieurs années, les jeux en monde ouvert rivalisent pour proposer des dizaines, voire des centaines d'heures de contenu. Cependant, pour Leslie Benzies et son studio Build a Rocket Boy, il est crucial de s'adapter aux nouvelles habitudes des joueurs, en offrant une aventure plus courte mais riche en contenu significatif.
MindsEye proposera une campagne principale d'environ 20 heures
Dans un récent entretien accordé à GamesIndustry, Leslie Benzies s'est confié sur la durée nécessaire pour terminer l'histoire principale de MindsEye :
La campagne de MindsEye durera environ 20 heures. Mais le jeu offre également du contenu annexe conséquent : nous prévoyons un flux continu de nouvelles choses à faire. Aujourd'hui, les gens ont énormément d'options pour se divertir, avec les séries, les plateformes de streaming, etc. Je pense qu'on ne peut plus se permettre d'avoir du contenu inutile. Les joueurs veulent du concret, ils veulent une expérience solide. Nous avons tenté de maximiser cette approche.
Le développeur insiste sur l'importance de proposer une expérience qui puisse être jouée entièrement sans lassitude. Selon lui, les statistiques montrent que la majorité des joueurs (entre 60 et 70 %) ne terminent même pas les jeux trop longs. L'ambition de MindsEye est donc claire : offrir un contenu suffisamment dense et captivant pour être apprécié jusqu'au bout.
Un jeu sans « remplissage » mais avec des missions annexes intéressantes
Plutôt que de proposer une aventure étendue artificiellement, Leslie Benzies explique vouloir privilégier des missions annexes qui enrichissent réellement l'univers du jeu :
Je préfère que les joueurs puissent profiter d'une expérience complète, du début à la fin, plutôt que de créer un jeu interminable de 200 heures. Créer quelque chose qui peut être terminé, tout en ayant des missions annexes pertinentes pour étoffer l'histoire des personnages et le contexte du monde.
Ainsi, les missions secondaires permettront d'approfondir le scénario, de découvrir davantage le passé des protagonistes et de mieux comprendre l'univers complexe imaginé par les créateurs.
Un prix accessible et respectueux des joueurs
Quant au tarif fixé à 60 €, un montant inférieur à celui de nombreux titres actuels, Leslie Benzies assume pleinement ce choix, conscient du contexte économique actuel :
Le monde traverse une période difficile, les gens s'inquiètent même du prix des œufs. Proposer un bon rapport qualité-prix est essentiel.
Une stratégie que beaucoup de joueurs apprécieront sans doute, surtout à l'heure où de nombreux jeux AAA franchissent la barre des 80 €.
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