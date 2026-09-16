Le studio derrière MindsEye serait sur le point de fermer définitivement ses portes

Le studio Build a Rocket Boy, créateur du très controversé MindsEye, semble vivre ses dernières heures. Après un lancement catastrophique en 2025 et de multiples scandales internes, plusieurs employés annoncent une nouvelle vague de licenciements qui pourrait bien signer la fermeture définitive de l'entreprise.

L'industrie du jeu vidéo continue de traverser une période sombre. Aujourd'hui, c'est le studio Build a Rocket Boy, à l'origine de MindsEye, qui fait parler de lui pour de bien tristes raisons. De nombreux développeurs ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer leur licenciement, laissant entendre que l'entreprise serait sur le point de fermer définitivement ses portes.

Une vague de départs qui sonne comme un clap de fin

Sur la plateforme LinkedIn, les messages d'anciens employés se multiplient. Dan Hawkins, partenaire principal en acquisition de talents, a partagé un message lourd de sens concernant la situation interne.

C'est le cœur très lourd que je hisse ma bannière verte, avec le reste de mes collègues de Build a Rocket Boy. Je suis « ouvert à de nouvelles opportunités » et je recherche activement une nouvelle aventure. [...] Je resterai chez BARB jusqu'à la toute fin, pour aider à boucler les choses ici dans le département des ressources humaines.

Cette déclaration suggère fortement une fermeture imminente de la structure. Adam Ridsdale, artiste principal sur les armes et accessoires 3D, a confirmé cette tendance dramatique en expliquant faire face à un licenciement économique, tout comme le reste de ses collègues. Michaela Emslie, responsable des sorties, a également indiqué avoir reçu son avis de licenciement après quatre années de bons et loyaux services au sein de l'entreprise. Pour l'heure, la direction n'a pas encore commenté publiquement l'ampleur de cette restructuration qui frappe ses équipes de plein fouet.



















MindsEye, un projet miné par les controverses

Le destin tragique de Build a Rocket Boy est évidemment intimement lié à la trajectoire chaotique de son jeu phare, MindsEye. Sorti en juin 2025, le titre a connu un lancement absolument désastreux, se hissant très rapidement dans les classements des pires jeux de l'année. Cet échec commercial et critique retentissant avait déjà entraîné une première vague de licenciements au sein des effectifs.

Malgré plusieurs mises à jour importantes déployées ces derniers mois, dont une ajoutant un mode « à la Rocket League », pour tenter de sauver les meubles, le studio n'a pas réussi à redresser la barre. Au contraire, le climat interne s'est considérablement dégradé. Le co-PDG de l'entreprise avait alors défrayé la chronique en formulant des allégations d'espionnage et de sabotage industriel.

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Fait particulièrement surprenant, ces prétendues preuves de sabotage ont par la suite servi de base narrative pour un contenu additionnel jugé de très mauvaise qualité par la communauté des joueurs.

Une fracture totale avec les équipes

La situation sociale au sein de l'entreprise s'est détériorée au point d'atteindre les tribunaux. Le personnel a poursuivi le studio en justice pour des violations graves de la vie privée. En juillet dernier, la tension a culminé lorsque des employés ont manifesté devant les locaux de l'entreprise pour faire entendre leurs droits. Au même moment, la direction organisait une session de test tous frais payés pour quelques fans, illustrant un décalage total entre les priorités de la direction et la détresse évidente de ses salariés.

Si la fermeture définitive de Build a Rocket Boy venait à être officialisée dans les prochains jours, elle marquerait la fin d'un des chapitres les plus tumultueux de l'industrie vidéoludique récente, laissant de nombreux talents sur le carreau après des mois de gestion jugée catastrophique. Sans oublier le projet ambitieux EVERYWHERE, qui n'a plus montré signe de vie depuis fort longtemps.