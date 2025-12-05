Microsoft Flight Simulator accueille la collaboration la plus improbable de cette fin d'année

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 décembre 2025 à 15h20
Pour accompagner le lancement de la version PS5, Microsoft Flight Simulator s'offre un crossover pour le moins surprenant avec une série qui fait beaucoup parler d'elle et qui compte bien retourner le ciel.
Microsoft Flight Simulator accueille la collaboration la plus improbable de cette fin d'année
Un an après ses débuts sur PC et consoles Xbox Series, la plus célèbre des simulations de vol se prépare à voler dans les cieux d'une nouvelle plateforme. En effet, Microsoft Flight Simulator sera officiellement disponible sur PlayStation 5 à partir du 8 décembre 2025, une première dans l'histoire de la franchise. 

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Si le titre s'offre pour l'occasion une sortie physique, un lancement en version dématérialisée et même un portage dédié au jeu VR, une autre surprise attend les pilotes. Le compte officiel X/Twitter Xbox a partagé un trailer annonçant l'arrivée d'un événement en jeu aux couleurs de la série vedette de cette fin d'année. 

L'Upside Down de Stranger Things va retourner les cieux de Microsoft Flight Simulator

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Dans une courte vidéo d'à peine 15 secondes, Xbox confirme qu'un crossover Stranger Things arrivera très bientôt dans toutes les versions de Microsoft Flight Simulator. Face à un ciel particulièrement couvert et orageux, un hélicoptère de la ville d'Hawkins semble effectuer une simple patrouille de routine. Mais il se pourrait bien que des événements paranormaux viennent donner du fil à retordre aux amateurs de pilotage aérien.


L'attente sera d'ailleurs de courte durée car nous pouvons lire dans les derniers instants de la vidéo que le crossover sera lancé le 9 décembre 2025, soit le lendemain du lancement de la version PS5. 

Deux univers que tout semble opposer

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Cette opération sert à promouvoir la sortie récente de la cinquième saison de Stranger Things sur Netflix et devrait combler les amateurs des deux univers. Mais en quoi consiste cette collaboration en jeu ? En effet, Microsoft Flight Simulator est réputé pour son souci du détail et son niveau de réalisme. Amener l'univers horrifique et surnaturel de Stranger Things en jeu semble donc totalement incongru. 

Cependant, nous pouvons imaginer partir sur la piste du Démogorgon depuis les airs ou devoir affronter les cieux de l'Upside Down en pilotant l'hélicoptère vu dans ce court trailer. Pour l'heure, nous n'avons pas les réponses à ces questions mais nous sommes curieux d'arriver au 9 décembre pour voir ce que ce crossover de fin d'année nous réserve…
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaire (1)

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AH! (invité) Le 05/12/2025 à 16:04

Ah, oui quand même !