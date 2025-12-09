Flight Simulator ne serait jamais arrivé sur PS5 sans la détermination d'un passionné et de Sony

Microsoft Flight Simulator décolle pour la première fois sur consoles PlayStation depuis quelques heures. Pourtant, il a bien failli ne jamais connaître de lancement sur cette plateforme.
La plus célèbre des simulations d'aviation est officiellement disponible sur PlayStation 5. Depuis le 8 décembre 2025, le portage de Microsoft Flight Simulator
a rejoint le catalogue de la console, accueille une collaboration inédite et a même bénéficié d'une sortie physique en édition limitée pour l'occasion.
Pourtant, son arrivée sur la plateforme a été un parcours semé d'embûches qui n'aurait pas abouti sans une bonne dose de passion et de détermination.
Une idée remontant à 2023 mais confrontée à un refus
Jorg Neumann, le responsable de la licence, a raconté l'histoire chaotique derrière ce lancement lors d'une interview accordée à XDA Developers.
Exclusivité PC à ses débuts en 2020, Microsoft Flight Simulator est arrivé sur consoles Xbox un an plus tard, incitant un nouveau public à découvrir la simulation aérienne. Surpris et motivé par l'intérêt du public, Jorg Neumann a donc l'idée de proposer une version pensée pour la PlayStation 5
.
Le titre étant trop lourd, il imagine avec ses équipes une version plus légère de l'opus de 2020 qui deviendra Flight Simulator 2024. Celle-ci repose sur un client de 8 Go et inclut un stockage massif via le cloud. Puis il discute avec Xbox en vue d'ajouter le titre au catalogue de la PS5, mais la branche gaming de Microsoft refuse cette proposition dans un premier temps
.
Microsoft Flight Simulator présent sur PS5 grâce à un passionné de simulation
Cette étape que Jorg Neumann considère aujourd'hui comme précoce a eu lieu en 2023. Mais près d'un an plus tard, Sony contacte Xbox en vue de proposer Flight Simulator 2024 sur PS5.
La décision peut sembler surprenante mais Jorg explique qu'elle a vu le jour grâce à une personne.
Quelqu'un chez Sony qui avait grandi avec les simulateurs de vol a pensé que ce serait un excellent ajout au portefeuille Sony. Ils ont contacté proactivement notre président, qui est ensuite revenu vers moi.
D'ailleurs, Jorg Neumann « pense que cela a vraiment déclenché une avalanche de titres Xbox arrivant sur PlayStation ».
Désormais, les plus curieux se demandent quel sera le prochain jeu Microsoft culte qui intégrera le catalogue de Sony. Affaire à suivre, mais une chose est sûre : la passion peut avoir un rôle majeur !
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