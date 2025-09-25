Microsoft Flight Simulator confirme son arrivée sur PS5 avec un joli bonus

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 septembre 2025 à 10h26
Il ne s'agissait jusque-là que d'une rumeur. Mais la tour de contrôle a répondu : Microsoft Flight Simulator va rejoindre pour la première fois le catalogue de Sony et ce dans quelques semaines à peine.
Microsoft Flight Simulator confirme son arrivée sur PS5 avec un joli bonus
Le 18 septembre dernier, une rumeur relayée par un média polonais annonçait l'arrivée de Microsoft Flight Simulator sur PlayStation 5. Depuis ses débuts en 1982, la simulation de pilotage d'avion est une exclusivité réservée aux joueurs PC, mais elle a récemment intégré le catalogue Xbox Series avec la version de 2024. Cependant, le State of Play du 24 septembre 2025 a confirmé la rumeur

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Tout comme d'autres licences longtemps réservées aux joueurs PC et Xbox, Microsoft Flight Simulator va s'envoler vers d'autres cieux et arriver dans le catalogue de la PS5. D'ailleurs, la présentation du State of Play a donné quelques précisions sur cette arrivée, notamment le déploiement d'une mise à jour gratuite qui va renforcer l'immersion du titre.

Avions de chasse, hélicoptères et aéronefs débarquent prochainement sur PS5 avec Microsoft Flight Simulator 

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Ce portage PS5 de Microsoft Flight Simulator va permettre aux passionnés d'engins volants de prendre les commandes de 125 avions différents. Des avions de transport militaires aux canadairs en passant par les avions de brousse ou les appareils destinés aux vols commerciaux, les curieux pourront tester tout un panel d'appareils et améliorer leurs compétences en vol libre ou en réalisant différentes missions.

Entre le mode Carrière et la Challenge League, Microsoft Flight Simulator promet des heures de contenus et de défis en solo comme en multijoueur. Mais pour offrir les meilleures conditions possibles aux amateurs de simulation, la version PS5 a eu droit à quelques ajustements spéciaux.

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Elle exploitera notamment les caractéristiques de la manette DualSense, comme les gâchettes adaptatives qui réagiront selon la vitesse et le type de sol. Toutes les communications seront retransmises via le haut-parleur de la manette et les joueurs profiteront des contrôles gyroscopiques, de la prise en charge de la barre lumineuse et du pavé tactile personnalisable.

La simulation d'aviation jouable avec le PS VR2 dans le courant de l'année 2026

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Mais la grande surprise de cette révélation est l'arrivée en 2026 d'une mise à jour permettant de profiter de Microsoft Flight Simulator via le casque PS VR2. Le titre sera donc compatible avec cet accessoire, renforçant un peu plus l'impression d'être réellement aux commandes d'un avion. Il a été précisé que cette mise à jour serait gratuite, mais sa date de déploiement n'a pas encore été dévoilée. 

Miniature vidéo

Microsoft Flight Simulator arrivera sur PS5 et PS5 Pro le 8 décembre 2025, juste à temps pour demander quelques avions au Père Noël. Le titre est disponible en plusieurs éditions, notamment les éditions Deluxe, Premium Deluxe ou Aviator. Toute précommande de l'une de ces versions améliorées donne droit à un accès anticipé au simulateur dès le 3 décembre.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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