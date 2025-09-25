Microsoft Flight Simulator confirme son arrivée sur PS5 avec un joli bonus



le 25 septembre 2025 à 10h26 Publié par Justine Manchuelle le 25 septembre 2025 à 10h26

Il ne s'agissait jusque-là que d'une rumeur. Mais la tour de contrôle a répondu : Microsoft Flight Simulator va rejoindre pour la première fois le catalogue de Sony et ce dans quelques semaines à peine.