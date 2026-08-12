Le jeu vidéo utilisé pour recruter des contrôleurs aériens aux États-Unis

Utiliser le jeu vidéo pour embaucher dans certains secteurs exigeants est une pratique surprenante, mais de plus en plus fréquente. Un nouvel exemple a été révélé aux États-Unis avec des résultats très encourageants.

Parce qu'il permet de développer certaines compétences utiles dans le monde du travail, le jeu vidéo n'est plus considéré comme un simple loisir destiné aux plus jeunes.

D'ailleurs, il peut même devenir un outil de recrutement et de formation pour les employés de demain. C'est le choix fait par la Federal Aviation Administration, l'agence gouvernementale américaine spécialisée dans l'aviation civile.

Une campagne dédiée aux joueurs lancée en avril dernier

En avril 2026, l'agence lançait une grande campagne de recrutement avec un message simple destiné aux joueurs et joueuses américains : « YOU can be the future of air traffic control. It's not a GAME, its a CAREER ». Dans la langue de Molière, ce dernier signifie que vous pouvez devenir le futur du contrôle aérien car ce n'est pas un jeu, c'est une carrière.

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YOU can be the future of air traffic control



It's not a GAME, its a CAREER



Applications open April 17th at Midnight @FAANews pic.twitter.com/JVpgCIeF58 — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) April 10, 2026

La publication en question, toujours consultable sur X et relayée par plusieurs utilisateurs, incluait des images de jeux variés comme Rocket League, Fortnite... Mais pas d'images de Microsoft Flight Simulator. Pourtant, la simulation semble être l'un des titres les plus adaptés à une telle campagne de recrutement. Toutefois, celle-ci met l'accent sur le fait que le jeu vidéo, dans sa globalité, a déjà permis aux potentiels candidats de développer les compétences requises pour le poste.

Le jeu vidéo, bon pour résoudre des problèmes et apprendre à gérer plusieurs tâches simultanément

À l'heure où ces lignes sont rédigées, la campagne de recrutement est terminée et les premiers résultats officiels ont été publiés. Celle-ci a permis plus de 2 000 nouvelles embauches, ce qui est un record sur une seule année. Une autre publication partagée sur X donne des précisions sur cette expérience et sur ces points positifs. Entre autres, il est précisé que les joueurs « résoudre des problèmes. Ils possèdent une excellente conscience spatiale et savent gérer plusieurs tâches simultanément. »

Si les joueurs de Microsoft Flight Simulator ont pu tenter leur chance, le titre reste davantage dédié au pilotage d'avions de tourisme plutôt qu'au contrôle aérien. Même si l'agence considère qu'il ne compte pas pour les phases d'entrainement au simulateur, il reste un outil pratique pour découvrir les bases et apprendre les premiers réflexes. Alors si vous aimez le titre, qui sait ? Peut-être qu'il deviendra une porte d'entrée pour décrocher un poste dans le futur...