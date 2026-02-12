Mewgenics : Un DLC est déjà confirmé pour prolonger l'expérience

Edmund McMillen et Tyler Glaiel confirment l'arrivée future d'un DLC pour Mewgenics. Toutefois, les créateurs préfèrent analyser les retours des joueurs avant de se lancer. Avec un jeu de base déjà colossal, la patience sera de mise pour cette extension.
Mewgenics
, le jeu de combat et d'élevage de chats imaginé par Edmund McMillen et Tyler Glaiel, est un véritable colosse ludique. Alors que la durée de vie semble phénoménale, pouvant dépasser les 500 heures pour les complétistes acharnés, les développeurs ont déjà le regard tourné vers l'avenir
. Cependant, n'espérez pas voir débarquer du contenu supplémentaire dans les semaines à venir. L'équipe a décidé d'adopter une approche pragmatique et réfléchie avant d'ajouter la moindre ligne de code à une éventuelle extension.
Une stratégie basée sur l'écoute de la communauté
C'est lors d'une session de questions-réponses sur Reddit
que Edmund McMillen a clarifié la feuille de route concernant le futur de Mewgenics
. Plutôt que de précipiter une sortie pour surfer sur la vague du lancement, le duo créatif souhaite prendre le pouls de sa communauté
. L'objectif est d'identifier précisément ce qui plaît aux joueurs pour renforcer ces aspects spécifiques.
Je suppose que nous commencerons à travailler sur le DLC dans quelques mois, après avoir vu ce que les gens aiment et ce dont ils veulent voir davantage. Nous avons une idée approximative de quelque chose de petit, comme quelques classes supplémentaires et plus de zones, etc., mais nous ne voulons pas commencer avant de comprendre pleinement ce que les gens aiment vraiment dans le jeu.
Cette déclaration souligne une volonté de ne pas diluer l'expérience originale avec du contenu superflu
. Edmund McMillen et Tyler Glaiel semblent conscients que la densité actuelle du titre suffit à occuper les joueurs pour des mois, voire des années. L'ajout de nouvelles classes ou de zones inédites ne se fera que si cela apporte une réelle plus-value à la boucle de gameplay déjà très riche.
Une sortie très lointaine
Si l'intention est louable, la question du calendrier reste floue, fidèle à la réputation du créateur de Super Meat Boy et The Binding of Isaac. Lorsqu'il s'agit d'estimer une date de sortie, Edmund McMillen est connu pour son optimisme parfois déconnecté de la réalité du développement. Il a d'ailleurs avancé une première estimation concernant la production de ce futur contenu additionnel, environ un an de conception avant son lancement, « peut-être
».
Il est crucial de prendre cette estimation avec des pincettes. L'histoire du développement de Mewgenics est elle-même la preuve que la patience est une vertu indispensable pour les fans du studio
. Annoncé initialement il y a plus de dix ans, mis en pause, puis repris en 2018 avec une estimation de sortie à « quelques années
», le jeu a finalement pris un temps considérable pour arriver à maturité.
Quoi qu'il en soit, cela n'est pas un problème pour les joueurs, qui auront de quoi faire en attendant. Mewgenics
est disponible sur PC, via Steam. Aucun portage sur console n'a été annoncé pour le moment
.
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