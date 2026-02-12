Mewgenics : Un DLC est déjà confirmé pour prolonger l'expérience



le 12 février 2026 à 15h22 Publié par Corentin Rimbert le 12 février 2026 à 15h22

Edmund McMillen et Tyler Glaiel confirment l'arrivée future d'un DLC pour Mewgenics. Toutefois, les créateurs préfèrent analyser les retours des joueurs avant de se lancer. Avec un jeu de base déjà colossal, la patience sera de mise pour cette extension.